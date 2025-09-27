Written by: septiembre 27, 2025 Ligas Europeas

Newcastle vs Arsenal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 6 Premier League 2025-26

Newcastle vs Arsenal

La Jornada 6 de la Premier League 2025-26 trae un duelo clave en St James’ Park: Newcastle United vs Arsenal. Ambos equipos llegan con resultados positivos en la tercera ronda de la EFL Cup, pero con dificultades en la liga tras cinco fechas disputadas. Newcastle busca consolidar su solidez defensiva, mientras que el Arsenal intenta recuperar confianza fuera de casa.

El partido se jugará el domingo 28 de septiembre y promete un choque táctico entre la defensa férrea de los locales y la ofensiva de los Gunners.

Cómo llega Newcastle

Bajo la dirección de Eddie Howe, Newcastle ha mostrado serias deficiencias ofensivas, con solo tres goles en liga. Sin embargo, su fortaleza defensiva destaca: han mantenido la portería a cero en los últimos tres partidos y sus rivales solo han generado 2,6 goles esperados (GE) contra ellos. La eliminación de Alexander Isak fue un golpe duro, aunque la goleada 4-1 sobre Bradford City en la EFL Cup devolvió algo de confianza al equipo.

Cómo llega Arsenal

El Arsenal, dirigido por Mikel Arteta, llega con altibajos. La reciente victoria 2-0 contra Port Vale en la EFL Cup no oculta la falta de ideas ofensivas ante equipos defensivos. La recuperación de Martin Ødegaard y Bukayo Saka es un alivio, aunque la lesión de Noni Madueke y la ausencia de Kai Havertz y Gabriel Jesus limitan las opciones en ataque. Los Gunners buscan romper la racha negativa contra Newcastle, donde han perdido los últimos tres encuentros de liga en St James’ Park.

Pronóstico del Newcastle vs Arsenal

Se espera un duelo táctico y cerrado, con pocas ocasiones claras para ambos equipos. La solidez defensiva del Newcastle y la falta de puntería del Arsenal apuntan a un empate 1-1, aunque cualquier detalle podría decidir el resultado final.

