México vs España EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Sub-20 2025

Mundial Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 arrancó su participación en el Mundial de Chile 2025 con un empate frente a Brasil, uno de los favoritos al título. Ahora, el equipo de Eduardo Arce se alista para enfrentar a España en la Jornada 2 del Grupo C, un choque decisivo que podría definir su futuro en la Copa del Mundo juvenil.

México llega motivado tras empatar con Brasil

El debut del mini Tri dejó sensaciones positivas. Con un gol tempranero de Alexéi Domínguez y un agónico tanto de Diego Ochoa al 86’, México rescató un valioso 2-2 ante la verdeamarela. Gilberto Mora, capitán y referente del equipo, fue clave con una asistencia que mantuvo vivas las aspiraciones nacionales.

Sin embargo, Eduardo Arce sabe que no hay margen de error en el llamado “grupo de la muerte”, donde además compiten Marruecos y España. El estratega dejó claro que su equipo debe mantener la concentración para lograr avanzar a la siguiente fase.

España busca revancha tras caer con Marruecos

La Furia Roja Sub-20 tuvo un debut inesperado, cayendo 2-0 frente a Marruecos. Este resultado obliga a los españoles a ganar frente a México, pues de no hacerlo quedarían prácticamente eliminados del torneo. Con cero puntos, España afronta este encuentro con máxima presión.

España vs México Sub-20: horario y transmisión

El partido España vs México por la Jornada 2 del Mundial Sub-20 se disputará el miércoles 1 de octubre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile.

La transmisión en vivo estará disponible en ViX Premium, TUDN y Canal 9 de Televisa, para que los aficionados no se pierdan ningún detalle.

Así está el Grupo C del Mundial Sub-20

Marruecos | 3 puntos

México | 1 punto

Brasil | 1 punto

España | 0 puntos

Con este panorama, el México vs España Sub-20 se perfila como un partido vibrante y decisivo.

Last modified: septiembre 30, 2025