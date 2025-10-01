Brasil vs Marruecos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Sub-20 2025

Mundial Sub-20

La segunda fecha del Grupo C del Mundial Sub-20 de Chile 2025 presenta un choque de alto impacto: Brasil vs Marruecos, un encuentro que puede definir gran parte del futuro de ambas selecciones en el torneo. El duelo se disputará este miércoles 1 de octubre a las 17:00 horas (tiempo de México) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Así llega Brasil al partido

La Selección de Brasil Sub-20 no tuvo el debut esperado frente a México. A pesar de remontar con goles de Rafael Barbosa Coutinho y Luighi, un tanto agónico de Diego Ochoa al minuto 86 decretó el empate 2-2.

El conjunto sudamericano mostró destellos de su tradicional jogo bonito, pero también dejó dudas en la zona defensiva, especialmente en el cierre del partido. Ante Marruecos, la Verdeamarela buscará su primer triunfo para no complicar sus aspiraciones de clasificación.

Marruecos sorprende en su debut

Por su parte, Marruecos dio la gran sorpresa de la primera jornada al vencer 2-0 a España, la vigente campeona de Europa. Con una sólida defensa y efectividad en ataque, los africanos demostraron que tienen argumentos para pelear por un lugar en octavos.

Con tres puntos en la bolsa, los Leones del Atlas saben que un empate ante Brasil los dejaría muy cerca de la siguiente ronda.

Un partido decisivo en el Grupo C

El Grupo C está que arde: Marruecos lidera con 3 puntos, mientras que México y Brasil suman 1, y España todavía no consigue unidades.

El ganador de este duelo no solo se consolidará en lo más alto de la tabla, sino que podría asegurar su boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo Sub-20.

Brasil vs Marruecos promete ser un encuentro intenso, con dos estilos muy distintos: el talento ofensivo sudamericano frente a la disciplina táctica africana.

Last modified: octubre 1, 2025