Barcelona vs PSG EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Champions League 2025-26

Copas Internacionales

El Estadi Olímpic Lluis Companys será escenario de un auténtico partido de final adelantada este miércoles por la noche. El Barcelona recibe al Paris Saint-Germain, vigente campeón de Europa, en la segunda jornada de la Champions League 2025-26.

Barcelona llega en plena forma

El conjunto de Hansi Flick atraviesa un gran momento. Tras su triunfo por 2-1 ante el Newcastle en la primera fecha, los blaugranas encadenan cinco victorias consecutivas y lideran LaLiga tras superar a rivales como la Real Sociedad y el Getafe.

La vuelta de Lamine Yamal, subcampeón del Balón de Oro, potencia el ataque junto a Robert Lewandowski y un inspirado Marcus Rashford, autor del doblete en St James’ Park. A pesar de las bajas de Ter Stegen, Gavi y Raphinha, el Barça mantiene un promedio ofensivo de tres goles por partido y suma 75 tantos en sus últimos 17 partidos europeos como local.

PSG, entre el poder y las bajas

El equipo de Luis Enrique comenzó la defensa del título con un contundente 4-0 sobre el Atalanta. Sin embargo, llega golpeado por las lesiones: Dembélé, Doué, Marquinhos y Fabián Ruiz están descartados, mientras que Kvaratskhelia y Vitinha son duda.

En Ligue 1, el PSG reaccionó tras caer en el Clásico contra el Marsella, imponiéndose 2-0 al Auxerre, pero su plantilla mermada puede pesar en un duelo de máxima exigencia.

Un duelo cargado de historia

Barcelona y PSG están ligados por capítulos inolvidables, desde la mítica remontada de 2017 hasta los triunfos parisinos en 2021 y 2024. Si los franceses logran imponerse nuevamente en Montjuïc, se convertirán en el primer equipo en derrotar tres veces seguidas al Barça en su casa en Europa.

Pronóstico Barcelona vs PSG

Con un ataque en plena forma y un PSG muy afectado por las bajas, el Barça parte con ventaja. Todo apunta a un choque vibrante y de alta intensidad.

Pronóstico: Barcelona 2-1 PSG

Last modified: septiembre 30, 2025