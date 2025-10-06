Barcelona vs Bayern Múnich EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Champions League Femenina 2025-26

Copas Internacionales

El Barça Femenino inicia este martes 7 de octubre su camino en la Champions League 2025/26 con un auténtico partidazo frente al Bayern de Múnich. Las dirigidas por Pere Romeu quieren dejar atrás el mal sabor de boca de la pasada edición, donde cayeron en la final ante el Arsenal, y volver a conquistar el título europeo que ya han ganado tres veces en los últimos cinco años.

Un Barça arrollador en la Liga F

El conjunto azulgrana llega con un inicio de temporada impecable: seis victorias consecutivas, 31 goles a favor y solo uno en contra, recibido ante el Athletic Club en San Mamés. En su último compromiso liguero, las catalanas golearon 0-4 al Eibar con tantos de Clara Serrajordi, Vicky López, Caroline Graham Hansen y Salma Paralluelo.

Con una ventaja de cuatro puntos sobre el Atlético de Madrid, el Barça puede concentrar todos sus esfuerzos en la Champions, donde parte nuevamente como uno de los grandes favoritos.

Dudas en el once y regreso de las estrellas

Para el estreno europeo, Pere Romeu recuperará a Irene Paredes y Laia Alexandri en la zaga, mientras que en el mediocampo volverán Aitana Bonmatí (reciente Balón de Oro) y Patri Guijarro. En ataque, Caroline Graham Hansen acompañará a Pajor, pero la gran incógnita está en la banda izquierda: Claudia Pina podría perderse el encuentro por una sobrecarga muscular. Si no se recupera a tiempo, su lugar lo ocupará Vicky López, ganadora del Trofeo Kopa.

Un Bayern sólido y sin derrotas

El Bayern de Múnich femenino, actual campeón de la Bundesliga, también llega en buena forma con cuatro victorias y un empate, y sin recibir goles. Las alemanas fueron eliminadas en los cuartos de final de la pasada edición ante el Lyon y ahora buscan revancha.

Horario y dónde ver el Barça vs Bayern femenino

Fecha: Martes 7 de octubre

Martes 7 de octubre Hora: 21:00 (España)

21:00 (España) Estadio: Johan Cruyff

Johan Cruyff Transmisión: Disney+

El Barça femenino busca comenzar con fuerza su aventura europea y demostrar que sigue siendo el gran referente del fútbol femenino mundial.

Last modified: octubre 6, 2025