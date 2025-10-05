Written by: octubre 5, 2025 Liga MX Femenil

Monterrey vs América EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 Liga MX Femenil Apertura 2025

Monterrey vs América

El Apertura 2025 de la Liga MX Femenil llega a su Jornada 14 con un enfrentamiento estelar que promete emociones al máximo. Las Rayadas de Monterrey reciben al Club América Femenil este lunes 6 de octubre en el Estadio BBVA, en un duelo que podría definir posiciones clave rumbo a la Liguilla.

Un choque entre dos potencias del futbol femenil

El conjunto regiomontano llega con 23 puntos y ubicado en el sexto lugar de la tabla, luego de golear 5-0 a Necaxa en la jornada anterior. Sin embargo, las dirigidas por Leonardo Álvarez buscan mayor regularidad y una victoria de peso ante un rival directo. Las Rayadas necesitan mantener la solidez que mostraron en su último encuentro y aprovechar su localía en el Gigante de Acero.

Por su parte, el América Femenil vive un gran momento bajo la dirección de Ángel Villacampa. Con 29 unidades en el tercer puesto, las Águilas derrotaron 4-0 a FC Juárez en su más reciente presentación, confirmando su poderío ofensivo y su condición de favoritas para pelear el título.

Lesionadas y ausencias confirmadas

Las Rayadas no podrán contar con Pamela Tajonar ni Karol Bernal, ambas lesionadas. En cambio, el América Femenil presenta una larga lista de bajas, entre ellas Karen Luna, Sarah Luebbert, Daniela Espinosa, Aylín Aviléz, Priscila da Silva, Jordan Brewster y Nicky Hernández, lo que podría complicar su planteamiento.

Predicción y transmisión del Rayadas vs América Femenil

Será un duelo equilibrado, pero el momento futbolístico favorece al América, que llega con mejor inercia y solidez colectiva. Predicción: victoria del Club América Femenil.

  • Fecha: Lunes 6 de octubre de 2025
  • Hora: 20:00 (tiempo del centro de México)
  • Sede: Estadio BBVA, Monterrey
  • Transmisión: ViX, TUDN y YouTube de la Liga MX Femenil

Un enfrentamiento que promete espectáculo y podría marcar el rumbo de ambos equipos rumbo a la Liguilla del Apertura 2025.

