Ucrania vs España EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Mundial Sub-20 2025

Mundial Sub-20

El Mundial Sub-20 de Chile 2025 entra en su fase decisiva, y uno de los duelos más esperados de los octavos de final será el que enfrente a Ucrania vs España, este martes 7 de octubre en el Estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso. Dos potencias europeas con estilos contrastantes se medirán por un boleto entre los ocho mejores del mundo.

España busca confirmar su despertar

La Selección Española Sub-20 logró avanzar como uno de los mejores terceros lugares tras una fase de grupos muy exigente. La Roja cayó en su debut ante Marruecos, empató con México y cerró con una victoria clave sobre Brasil. Con cuatro puntos y tres goles a favor, los dirigidos por Paco Gallardo mostraron carácter y capacidad de reacción en el “Grupo de la Muerte”.

El gran referente español es Iker Bravo, delantero del Udinese y ex canterano del Real Madrid, quien lidera el ataque con talento y experiencia internacional. España llega con confianza tras superar a Brasil y busca seguir creciendo en el torneo juvenil.

Ucrania, sólido líder del Grupo B

Por su parte, Ucrania Sub-20 avanzó a esta fase como líder del Grupo B con siete puntos, producto de victorias ante Corea del Sur y Paraguay, y un empate frente a Panamá. Su orden defensivo y su efectividad en ataque, comandados por jugadores como Artur Shakh y Kyrylo Dihtiar, la convierten en una de las selecciones más consistentes del certamen.

Horario y dónde ver Ucrania vs España Sub-20

El partido se disputará este martes 7 de octubre a las 16:30 horas (13:30 tiempo del centro de México) en el Estadio Elías Figueroa Brander.

TV: DirecTV Sports

DirecTV Sports Streaming: ViX Premium y DGO

Un encuentro que promete intensidad y talento, donde España buscará imponer su técnica, mientras que Ucrania intentará mantener su solidez para seguir avanzando en el Mundial Sub-20 Chile 2025.

