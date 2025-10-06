Written by: octubre 6, 2025 Mundial Sub-20

Ucrania vs España EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Mundial Sub-20 2025

Ucrania vs España

El Mundial Sub-20 de Chile 2025 entra en su fase decisiva, y uno de los duelos más esperados de los octavos de final será el que enfrente a Ucrania vs España, este martes 7 de octubre en el Estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso. Dos potencias europeas con estilos contrastantes se medirán por un boleto entre los ocho mejores del mundo.

España busca confirmar su despertar

La Selección Española Sub-20 logró avanzar como uno de los mejores terceros lugares tras una fase de grupos muy exigente. La Roja cayó en su debut ante Marruecos, empató con México y cerró con una victoria clave sobre Brasil. Con cuatro puntos y tres goles a favor, los dirigidos por Paco Gallardo mostraron carácter y capacidad de reacción en el “Grupo de la Muerte”.

El gran referente español es Iker Bravo, delantero del Udinese y ex canterano del Real Madrid, quien lidera el ataque con talento y experiencia internacional. España llega con confianza tras superar a Brasil y busca seguir creciendo en el torneo juvenil.

Ucrania, sólido líder del Grupo B

Por su parte, Ucrania Sub-20 avanzó a esta fase como líder del Grupo B con siete puntos, producto de victorias ante Corea del Sur y Paraguay, y un empate frente a Panamá. Su orden defensivo y su efectividad en ataque, comandados por jugadores como Artur Shakh y Kyrylo Dihtiar, la convierten en una de las selecciones más consistentes del certamen.

Horario y dónde ver Ucrania vs España Sub-20

El partido se disputará este martes 7 de octubre a las 16:30 horas (13:30 tiempo del centro de México) en el Estadio Elías Figueroa Brander.

  • TV: DirecTV Sports
  • Streaming: ViX Premium y DGO

Un encuentro que promete intensidad y talento, donde España buscará imponer su técnica, mientras que Ucrania intentará mantener su solidez para seguir avanzando en el Mundial Sub-20 Chile 2025.

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 6, 2025
Barcelona vs Bayern Múnich Previous Story
Barcelona vs Bayern Múnich EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Champions League Femenina 2025-26
México vs Chile Next Story
México vs Chile EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Mundial Sub-20 2025

Related Posts

México vs Chile

México vs Chile EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Mundial Sub-20 2025

Written by: octubre 6, 2025

La Selección Mexicana Sub-20 vivirá un nuevo desafío en el Mundial de Chile 2025, cuando este martes 7 de octubre enfrente al anfitrión...

Read More
Argentina vs Italia

Argentina vs Italia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Sub-20 2025

Written by: octubre 4, 2025

Argentina busca cerrar la fase de grupos con puntaje ideal La Selección Argentina Sub-20, dirigida por Diego Placente, enfrenta a Italia...

Read More
México vs Marruecos

México vs Marruecos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Sub-20 2025

Written by: octubre 3, 2025

La Selección Mexicana Sub-20 de Eduardo Arce se juega el pase a la siguiente ronda del Mundial Sub-20 de Chile 2025 este sábado 4 de...

Read More
España vs Brasil

España vs Brasil EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Sub-20 2025

Written by: octubre 3, 2025

El Mundial Sub-20 de Chile 2025 nos regala un auténtico partidazo en la tercera jornada del Grupo C. España y Brasil se enfrentan este...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *