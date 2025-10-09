Surinam vs Guatemala EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Selecciones

Las Eliminatorias CONCACAF rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ siguen encendidas, y este viernes 10 de octubre viviremos un choque crucial en el Grupo A, cuando Surinam reciba a Guatemala en el Dr. Franklin Essed Stadium de Paramaribo.

El partido se disputará a las 4:55 PM ET / 1:55 PM PT, con transmisión en vivo por Universo y Peacock en español para Estados Unidos.

Guatemala, obligada a ganar para seguir con vida

La Selección Nacional de Guatemala, dirigida por el técnico mexicano Luis Fernando Tena, llega a esta Fecha FIFA de octubre con la urgencia de sumar su primera victoria en esta ronda final de las Eliminatorias.

Actualmente, los chapines ocupan el último lugar del Grupo A con solo un punto, producto de una derrota ante El Salvador y un empate frente a Panamá.

Desde su llegada al banquillo en 2021, Tena ha trabajado en construir un equipo competitivo, logrando una destacada actuación en la Copa Oro 2023, donde Guatemala alcanzó las semifinales. Sin embargo, ahora enfrenta su prueba más exigente: mantener viva la esperanza mundialista.

Surinam, la revelación del grupo

Por su parte, Surinam ha sorprendido a todos al colocarse como líder del Grupo A con cuatro puntos, tras empatar ante Panamá y vencer a El Salvador.

Con una plantilla en crecimiento y gran orden defensivo, los caribeños buscarán consolidar su posición en la cima y dar un paso más hacia la clasificación directa al Mundial 2026.

Lo que sigue para Guatemala

Tras este duelo, Guatemala visitará a El Salvador el martes 14 de octubre en el Estadio Cuscatlán, otro partido decisivo para seguir en la pelea.

Más adelante, los dirigidos por Tena cerrarán las Eliminatorias enfrentando a Panamá (13 noviembre) y Surinam (18 noviembre) en casa.

La presión es máxima, pero el sueño mundialista sigue vivo.

Last modified: octubre 9, 2025