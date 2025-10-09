Written by: octubre 9, 2025 Selecciones

Francia vs Azerbaiyán EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Francia vs Azerbaiyán

Las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 continúan este viernes 10 de octubre, y uno de los duelos más esperados será el Francia vs Azerbaiyán, encuentro donde todos los reflectores apuntan hacia Kylian Mbappé. El compromiso se jugará en el Parque de los Príncipes, en París, dentro de la jornada 3 del Grupo D.

¿A qué hora y dónde ver Francia vs Azerbaiyán?

El partido comenzará a las 12:45 horas, tiempo del centro de México, y podrá disfrutarse en vivo por SKY Sports, con cobertura completa en español.

Detalles del encuentro:

  • Partido: Francia vs Azerbaiyán
  • Fecha: Viernes 10 de octubre de 2025
  • Horario: 12:45 pm (México) / 14:45 pm (ET) / 20:45 pm (España)
  • Sede: Parc des Princes, París
  • Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega Francia al partido?

La selección dirigida por Didier Deschamps llega como líder del Grupo D con seis puntos, luego de vencer 2-1 a Islandia en la jornada anterior, con gol de Kylian Mbappé. Sin embargo, el astro del Real Madrid es duda para este encuentro tras sufrir una lesión en el tobillo derecho durante su último compromiso en LaLiga.

Deschamps esperará los reportes médicos finales para decidir si Mbappé verá acción, aunque todo apunta a que podría ser reservado para el partido ante Islandia del próximo lunes 13 de octubre.

Francia, favorita ante un Azerbaiyán rezagado

Por su parte, Azerbaiyán ocupa el último lugar del Grupo D con apenas un punto, por lo que enfrentará una dura prueba ante una Francia que suma dos victorias consecutivas.

Así marcha el Grupo D:

  1. Francia | 6 pts
  2. Islandia | 3 pts
  3. Ucrania | 1 pt
  4. Azerbaiyán | 1 pt

Con Mbappé o sin él, Les Bleus son amplios favoritos para mantener el paso perfecto rumbo al Mundial 2026.

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 9, 2025
Uruguay vs República Dominicana Previous Story
Uruguay vs República Dominicana EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Octubre 2025
Surinam vs Guatemala Next Story
Surinam vs Guatemala EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Related Posts

República Checa vs Croacia

República Checa vs Croacia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Written by: octubre 8, 2025

El Grupo L de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026 vive un duelo directo por el liderato. Este jueves por la noche, la...

Read More
Estados Unidos vs Francia

Estados Unidos vs Francia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Sub-20 2025

Written by: octubre 1, 2025

La Selección de Estados Unidos Sub-20 quiere mantener su paso arrollador cuando enfrente a Francia, en un duelo clave de la segunda fecha...

Read More
Hungría vs Portugal

Hungría vs Portugal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Written by: septiembre 8, 2025

Las Eliminatorias Mundialistas UEFA siguen en la Fecha FIFA de septiembre, y uno de los encuentros más atractivos será el Hungría vs...

Read More
Francia vs Islandia

Francia vs Islandia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Written by: septiembre 8, 2025

Las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA continúan con partidos de alto voltaje, y uno de los más atractivos será el Francia vs...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *