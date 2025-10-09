Francia vs Azerbaiyán EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 continúan este viernes 10 de octubre, y uno de los duelos más esperados será el Francia vs Azerbaiyán, encuentro donde todos los reflectores apuntan hacia Kylian Mbappé. El compromiso se jugará en el Parque de los Príncipes, en París, dentro de la jornada 3 del Grupo D.
¿A qué hora y dónde ver Francia vs Azerbaiyán?
El partido comenzará a las 12:45 horas, tiempo del centro de México, y podrá disfrutarse en vivo por SKY Sports, con cobertura completa en español.
Detalles del encuentro:
- Partido: Francia vs Azerbaiyán
- Fecha: Viernes 10 de octubre de 2025
- Horario: 12:45 pm (México) / 14:45 pm (ET) / 20:45 pm (España)
- Sede: Parc des Princes, París
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llega Francia al partido?
La selección dirigida por Didier Deschamps llega como líder del Grupo D con seis puntos, luego de vencer 2-1 a Islandia en la jornada anterior, con gol de Kylian Mbappé. Sin embargo, el astro del Real Madrid es duda para este encuentro tras sufrir una lesión en el tobillo derecho durante su último compromiso en LaLiga.
Deschamps esperará los reportes médicos finales para decidir si Mbappé verá acción, aunque todo apunta a que podría ser reservado para el partido ante Islandia del próximo lunes 13 de octubre.
Francia, favorita ante un Azerbaiyán rezagado
Por su parte, Azerbaiyán ocupa el último lugar del Grupo D con apenas un punto, por lo que enfrentará una dura prueba ante una Francia que suma dos victorias consecutivas.
Así marcha el Grupo D:
- Francia | 6 pts
- Islandia | 3 pts
- Ucrania | 1 pt
- Azerbaiyán | 1 pt
Con Mbappé o sin él, Les Bleus son amplios favoritos para mantener el paso perfecto rumbo al Mundial 2026.