Chile vs Perú EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Octubre 2025

El fútbol sudamericano vivirá una nueva edición del Clásico del Pacífico entre Chile y Perú, este viernes 10 de octubre, en un duelo amistoso que marcará el inicio de un nuevo ciclo para ambas selecciones, luego de quedarse fuera del Mundial 2026.

El encuentro se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago, con capacidad para 12 mil espectadores, en el marco de la fecha FIFA de octubre.

¿A qué hora y dónde ver en vivo el Chile vs Perú?

El partido Chile vs Perú se jugará este viernes 10 de octubre a las 20:00 horas (Chile) y 18:00 horas (Perú).

Transmisión en Chile:

TV abierta: Chilevisión

Chilevisión Cable: ESPN

ESPN Streaming: Disney+ y plataformas digitales de CHV

Transmisión en Perú:

América TV (4 y 704 HD)

ATV (9 y 709 HD)

Movistar Deportes (3 y 703 HD)

Chile y Perú inician una nueva etapa

Tras no clasificar al Mundial 2026, ambas selecciones afrontan un proceso de reconstrucción. Sebastián Miranda será el DT interino de Chile, mientras Manuel Barreto toma las riendas de Perú de forma temporal.

La Roja sufrirá las bajas de Iván Román y Lucas Assadi, pero convocó a jóvenes talentos como Ian Garguez (Palestino), Lautaro Millán (Independiente) y Agustín Arce (Deportes Limache).

En la Bicolor, destaca la presencia del juvenil Felipe Chávez, del Bayern Munich, junto a Kenji Cabrera, Joao Grimaldo y Luis Ramos, figuras del recambio generacional.

Antecedentes y pronóstico del Clásico del Pacífico

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue un empate 0-0 en las Eliminatorias al Mundial 2026.

Con planteles rejuvenecidos y entrenadores interinos, el amistoso promete ser una prueba clave para el futuro inmediato de Chile y Perú, que buscan consolidar su nueva generación rumbo al Mundial 2030.

Last modified: octubre 9, 2025