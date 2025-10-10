Portugal vs Irlanda EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Selecciones

Portugal buscará extender su gran momento cuando reciba a la República de Irlanda este sábado en el Estadio José Alvalade, en Lisboa, por la tercera jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La Seleção das Quinas, dirigida por Roberto Martínez, llega con paso perfecto tras vencer con autoridad a Armenia (5-0) y superar a Hungría (3-2) con un gol agónico de João Cancelo en el tramo final.

Campeón reciente de la Liga de Naciones de la UEFA, Portugal atraviesa un momento dulce y apunta a asegurar su clasificación directa. Aunque ya tiene un lugar asegurado en la repesca, el objetivo del combinado luso es dominar el Grupo F y soñar con su primer título mundial, algo que Martínez considera “el destino del número seis”, en referencia al tercer puesto de 1966 y la Euro 2016.

Cristiano Ronaldo lidera una Seleção imparable

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo sigue siendo la gran figura del equipo. El delantero ha marcado tres goles en dos partidos de clasificación y buscará aumentar su cuenta ante una Irlanda a la que ya le hizo cuatro tantos en duelos anteriores.

Portugal no podrá contar con Joao Neves ni Joao Cancelo por lesión, pero Nuno Mendes y Bruno Fernandes estarán desde el inicio junto a Vitinha en el mediocampo.

Irlanda busca dar la sorpresa en Lisboa

La República de Irlanda llega en un momento complicado. Tras un empate 2-2 ante Hungría y una dura derrota 2-1 frente a Armenia, el conjunto de Heimir Hallgrimsson necesita puntos urgentes para no rezagarse.

Los irlandeses no ganan en suelo portugués y solo suman dos triunfos en sus últimos ocho partidos fuera de casa, lo que complica su panorama ante una selección local en estado de gracia.

Pronóstico: Portugal 3-0 Irlanda.

Last modified: octubre 10, 2025