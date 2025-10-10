Written by: octubre 10, 2025 Mundial Sub-20

España vs Colombia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Mundial Sub-20 2025

España vs Colombia

La Selección Colombia Sub-20 sigue viviendo un sueño en el Mundial de Chile 2025. El equipo dirigido por César Torres buscará avanzar a las semifinales del torneo cuando se enfrente a España este sábado 11 de octubre de 2025, desde las 3:00 p. m. (hora de Colombia), en el Estadio Fiscal de Talca.
El encuentro será transmitido por Gol Caracol, Deportes RCN, Dsports, y en las aplicaciones Ditu y DGO.

El compromiso tiene un tinte especial: hace 22 años, en los Emiratos Árabes Unidos 2003, España eliminó a Colombia en su mejor participación histórica en la categoría. Ahora, la “Tricolor” busca revancha y confirmar su gran momento.

El camino de la Roja en el Mundial Sub-20

El conjunto dirigido por Paco Gallardo viene de vencer 1-0 a Ucrania en octavos de final, con gol de Pablo García del Real Betis. Antes, España derrotó 1-0 a Brasil, empató 2-2 con México y cayó 2-0 ante Marruecos, mostrando solidez defensiva pero poca contundencia ofensiva.
La “Roja” parte como ligera favorita por su experiencia y equilibrio, pero sabe que enfrentará a una Colombia invicta y en alza.

La Tricolor quiere seguir haciendo historia

Colombia llega con confianza tras vencer 3-1 a Sudáfrica con goles de Joel Canchimbo y Néiser Villarreal (doblete). Los cafeteros suman cinco partidos sin perder y muestran un fútbol dinámico, con buena presión alta y contundencia en ataque.
El técnico César Torres declaró que “el objetivo es el título”, y sus dirigidos lo están demostrando con una campaña sólida y llena de carácter.

Dónde ver el partido

El duelo España vs Colombia Sub-20 se podrá seguir en Gol Caracol, Deportes RCN, Dsports y en DGO. En México, la transmisión estará disponible vía ViX Premium a partir de las 14:00 horas (centro de México).

Pronóstico: España 1-2 Colombia.

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 10, 2025
Portugal vs Irlanda Previous Story
Portugal vs Irlanda EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 Eliminatorias UEFA Mundial 2026
México vs Argentina Next Story
México vs Argentina EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Mundial Sub-20 2025

Related Posts

México vs Colombia

México vs Colombia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Octubre 2025

Written by: octubre 10, 2025

Este sábado 11 de octubre de 2025, las selecciones de México y Colombia se enfrentarán en el primero de dos amistosos internacionales...

Read More
México vs Argentina

México vs Argentina EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Mundial Sub-20 2025

Written by: octubre 10, 2025

La Selección Mexicana Sub-20 continúa haciendo historia en el Mundial de Chile 2025, y ahora se prepara para enfrentar una de las pruebas...

Read More
España vs Georgia

España vs Georgia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Written by: octubre 10, 2025

La Selección de España quiere mantener su paso perfecto en las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026 cuando reciba a Georgia este...

Read More
Marruecos vs Corea del Sur

Marruecos vs Corea del Sur EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Mundial Sub-20 2025

Written by: octubre 9, 2025

El Mundial Sub-20 de Chile 2025 continúa su etapa decisiva y este jueves 9 de octubre vivirá un duelo apasionante entre Marruecos y Corea...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *