España vs Colombia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Mundial Sub-20 2025

La Selección Colombia Sub-20 sigue viviendo un sueño en el Mundial de Chile 2025. El equipo dirigido por César Torres buscará avanzar a las semifinales del torneo cuando se enfrente a España este sábado 11 de octubre de 2025, desde las 3:00 p. m. (hora de Colombia), en el Estadio Fiscal de Talca.
El encuentro será transmitido por Gol Caracol, Deportes RCN, Dsports, y en las aplicaciones Ditu y DGO.
El compromiso tiene un tinte especial: hace 22 años, en los Emiratos Árabes Unidos 2003, España eliminó a Colombia en su mejor participación histórica en la categoría. Ahora, la “Tricolor” busca revancha y confirmar su gran momento.
El camino de la Roja en el Mundial Sub-20
El conjunto dirigido por Paco Gallardo viene de vencer 1-0 a Ucrania en octavos de final, con gol de Pablo García del Real Betis. Antes, España derrotó 1-0 a Brasil, empató 2-2 con México y cayó 2-0 ante Marruecos, mostrando solidez defensiva pero poca contundencia ofensiva.
La “Roja” parte como ligera favorita por su experiencia y equilibrio, pero sabe que enfrentará a una Colombia invicta y en alza.
La Tricolor quiere seguir haciendo historia
Colombia llega con confianza tras vencer 3-1 a Sudáfrica con goles de Joel Canchimbo y Néiser Villarreal (doblete). Los cafeteros suman cinco partidos sin perder y muestran un fútbol dinámico, con buena presión alta y contundencia en ataque.
El técnico César Torres declaró que “el objetivo es el título”, y sus dirigidos lo están demostrando con una campaña sólida y llena de carácter.
Dónde ver el partido
El duelo España vs Colombia Sub-20 se podrá seguir en Gol Caracol, Deportes RCN, Dsports y en DGO. En México, la transmisión estará disponible vía ViX Premium a partir de las 14:00 horas (centro de México).
Pronóstico: España 1-2 Colombia.