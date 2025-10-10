España vs Colombia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Mundial Sub-20 2025

Mundial Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 sigue viviendo un sueño en el Mundial de Chile 2025. El equipo dirigido por César Torres buscará avanzar a las semifinales del torneo cuando se enfrente a España este sábado 11 de octubre de 2025, desde las 3:00 p. m. (hora de Colombia), en el Estadio Fiscal de Talca.

El encuentro será transmitido por Gol Caracol, Deportes RCN, Dsports, y en las aplicaciones Ditu y DGO.

El compromiso tiene un tinte especial: hace 22 años, en los Emiratos Árabes Unidos 2003, España eliminó a Colombia en su mejor participación histórica en la categoría. Ahora, la “Tricolor” busca revancha y confirmar su gran momento.

El camino de la Roja en el Mundial Sub-20

El conjunto dirigido por Paco Gallardo viene de vencer 1-0 a Ucrania en octavos de final, con gol de Pablo García del Real Betis. Antes, España derrotó 1-0 a Brasil, empató 2-2 con México y cayó 2-0 ante Marruecos, mostrando solidez defensiva pero poca contundencia ofensiva.

La “Roja” parte como ligera favorita por su experiencia y equilibrio, pero sabe que enfrentará a una Colombia invicta y en alza.

La Tricolor quiere seguir haciendo historia

Colombia llega con confianza tras vencer 3-1 a Sudáfrica con goles de Joel Canchimbo y Néiser Villarreal (doblete). Los cafeteros suman cinco partidos sin perder y muestran un fútbol dinámico, con buena presión alta y contundencia en ataque.

El técnico César Torres declaró que “el objetivo es el título”, y sus dirigidos lo están demostrando con una campaña sólida y llena de carácter.

Dónde ver el partido

El duelo España vs Colombia Sub-20 se podrá seguir en Gol Caracol, Deportes RCN, Dsports y en DGO. En México, la transmisión estará disponible vía ViX Premium a partir de las 14:00 horas (centro de México).

Pronóstico: España 1-2 Colombia.

Last modified: octubre 10, 2025