España vs Georgia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

La Selección de España quiere mantener su paso perfecto en las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026 cuando reciba a Georgia este sábado en el marco del Grupo E.

Con seis puntos en dos partidos, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente lidera su grupo y aspira a sumar su tercera victoria consecutiva ante una selección georgiana que ha demostrado ser una rival incómoda.

España quiere mantener su dominio en casa

La campeona de la Eurocopa 2024 ha iniciado su camino mundialista de forma contundente: goleó 3-0 a Bulgaria y 6-0 a Turquía, mostrando un fútbol ofensivo y equilibrado.

Pese a las ausencias de jugadores clave como Dani Carvajal, Rodri, Gavi, Nico Williams y Lamine Yamal, La Roja mantiene una plantilla de alto nivel. Mikel Oyarzabal, Ferrán Torres y Dani Olmo apuntan a liderar el ataque, mientras que Martín Zubimendi y Mikel Merino controlarán el mediocampo.

En defensa, Pau Cubarsí y Pedro Porro podrían ser titulares ante las bajas, con Marc Cucurella reforzando el sector izquierdo.

Georgia busca dar la sorpresa en territorio español

La selección dirigida por Willy Sagnol llega motivada tras vencer 3-0 a Bulgaria en la última jornada. Con tres puntos, Georgia se ubica segunda del grupo y sueña con clasificar por primera vez a un Mundial.

El regreso de Khvicha Kvaratskhelia, estrella del PSG, representa una gran noticia para los visitantes, mientras que Giorgi Mamardashvili y Georges Mikautadze serán piezas clave en la alineación titular.

Pronóstico del partido

España ha ganado siete de sus ocho enfrentamientos previos ante Georgia y parte como amplia favorita. Sin embargo, los visitantes tienen talento suficiente para complicar.

Pronóstico: España 3-1 Georgia.

La Roja continuará invicta y dará otro paso firme hacia la clasificación al Mundial 2026.

Last modified: octubre 10, 2025