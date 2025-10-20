Barcelona vs Olympiacos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Champions League 2025-26

Copas Internacionales

El Barcelona continúa su camino en la fase de grupos de la Champions League 2025-26 este martes por la tarde, cuando reciba al Olympiacos de Grecia. El equipo dirigido por Hansi Flick buscará volver al triunfo tras un inicio irregular en el torneo, mientras que los helenos intentarán dar la sorpresa en territorio español.

¿Dónde se jugará el partido Barcelona vs Olympiacos?

El encuentro se disputará en el Estadi Olímpic Lluis Companys, escenario temporal del conjunto blaugrana mientras avanza la remodelación del Camp Nou. Aunque el regreso al nuevo estadio estaba previsto para este mes, el proyecto ha sufrido retrasos y se espera que la vuelta oficial se produzca a finales de noviembre.

El estadio de Montjuïc ha sido el hogar del Barcelona durante las últimas dos temporadas (2023-24 y 2024-25), ofreciendo una atmósfera única para los duelos europeos del club.

Cómo ver el Barcelona vs Olympiacos

En el Reino Unido, el partido podrá seguirse en vivo a través de TNT Sports 1, disponible en el canal 413 de Sky. En el resto del mundo, el encuentro también podrá verse mediante las plataformas oficiales de la UEFA y servicios locales de transmisión deportiva.

¿Qué se juegan Barcelona y Olympiacos?

El Barcelona llega con tres puntos tras dos jornadas y necesita una victoria para mantenerse en zona de clasificación. Los culés vienen de una dolorosa derrota 2-1 ante el PSG en casa, por lo que la presión es máxima antes de enfrentar el fin de semana al Real Madrid en La Liga.

El Olympiacos, con solo un punto tras empatar su primer partido, cayó 2-0 frente al Arsenal en la última jornada. Sin embargo, llega motivado tras vencer 0-2 al AEL en la liga griega, con un doblete de Ayoub El Kaabi.

Antecedentes y pronóstico

Ambos equipos se enfrentaron por última vez en la Champions 2017-18, con una victoria del Barça 3-1 en casa y un empate 0-0 en Grecia.

🔮 Pronóstico: Barcelona 2-0 Olympiacos — los culés deberían imponer su jerarquía en Montjuïc para reencaminar su rumbo europeo.

