México vs Países Bajos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Femenil Sub-17 2025

México vs Países Bajos

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 busca redimirse en la Copa del Mundo Marruecos 2025, luego de un inicio complicado ante Corea del Norte. El conjunto dirigido por Miguel Gamero cayó 2-0 en su debut y ahora necesita sumar ante Países Bajos para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

México busca su primera victoria en Marruecos 2025

El debut del Tricolor dejó lecciones importantes. Aunque el equipo mostró garra, las coreanas impusieron su estilo y se llevaron los tres puntos con goles de Jong Hiyang y Won Sim. El reto para Gamero será encontrar mayor creatividad ofensiva, ya que los goles podrían ser determinantes en caso de empates dentro del grupo.

Ahora, México deberá dar un golpe de autoridad frente a una selección neerlandesa que llega con confianza tras vencer 4-3 a Camerún en un emocionante debut. Sin embargo, las europeas también mostraron debilidades defensivas que el equipo mexicano intentará aprovechar.

Fecha, hora y dónde ver el México vs Países Bajos Sub-17

El partido se disputará el martes 21 de octubre en el Mohammed Academy VI, a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). La transmisión estará disponible a través de los canales oficiales de FIFA+ y medios deportivos autorizados.

Una victoria colocaría a México de nuevo en la pelea por los primeros puestos del grupo y hasta un empate podría mantenerlas con vida, gracias al formato ampliado del torneo, donde también avanzan los mejores terceros lugares.

Posibles alineaciones

México: Valentina Murrieta; Mía Villalpando, Berenice Ibarra, Vanessa Paredes, Alexa Martínez; Citlalli Reyes, Stella Barajas, Valeria Alvarado; Joselyn Solís, Miranda Solís, Anaiya Miyazato.

Países Bajos: Maren Groothoff; Kim Rietveld, Thomassen, Aline Weerelts, Naomi van der Linden; Tess van der Vliet, Rosalie Renfurm, Anne Gelevert; Ranneke Derks, Rochelityu Dap, Liv Pennock.

🔮 Pronóstico: México 2-2 Países Bajos — un duelo parejo que promete emociones y goles en Marruecos.

