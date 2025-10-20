Costa Rica vs Brasil EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Femenil Sub-17 2025

Mundial Sub-17

El Mundial Femenil Sub-17 Marruecos 2025 continúa su marcha, y este martes 21 de octubre la Selección de Costa Rica se enfrenta a una verdadera prueba de fuego ante Brasil, una de las grandes favoritas al título. El duelo corresponde a la jornada 2 del Grupo A y promete emociones intensas.

Costa Rica busca reaccionar tras un debut complicado

El conjunto costarricense llega con la obligación de sumar puntos luego de un inicio adverso. En su debut, las ticas fueron superadas 3-0 por Italia, resultado que las dejó en una posición delicada dentro del grupo. Ahora, el equipo deberá mostrar mayor solidez defensiva y efectividad al frente si desea mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

Pese al difícil arranque, el grupo dirigido por Harold López ha mostrado actitud y compromiso en la preparación. El objetivo será frenar el poderoso ataque brasileño y aprovechar las oportunidades a balón parado para dar la sorpresa.

Brasil quiere sellar su pase a la siguiente ronda

Por su parte, Brasil llega con la confianza al máximo después de un contundente triunfo 3-0 sobre Marruecos en la jornada inaugural. Las sudamericanas demostraron su jerarquía, dominando el juego de principio a fin, con un desempeño ofensivo demoledor y una defensa sólida.

El equipo comandado por Rosana dos Santos buscará mantener su paso perfecto y asegurar su clasificación anticipada a la siguiente fase. Con jugadoras talentosas y un estilo de juego dinámico, Brasil es, sin duda, una de las principales candidatas al título.

Horario, transmisión y pronóstico

Fecha: Martes 21 de octubre

Martes 21 de octubre Hora: 10:00 a.m. (Costa Rica, México y Centroamérica)

10:00 a.m. (Costa Rica, México y Centroamérica) Canales: Teletica (Costa Rica) y FIFA+ para gran parte del mundo

🔮 Pronóstico: Brasil 3-0 Costa Rica.

Las brasileñas parten como amplias favoritas, aunque Costa Rica buscará dar la sorpresa y mantener viva la esperanza en Marruecos 2025.

Last modified: octubre 20, 2025