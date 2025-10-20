Written by: octubre 20, 2025 Mundial Sub-17

Costa Rica vs Brasil EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Femenil Sub-17 2025

Costa Rica vs Brasil EN VIVO

El Mundial Femenil Sub-17 Marruecos 2025 continúa su marcha, y este martes 21 de octubre la Selección de Costa Rica se enfrenta a una verdadera prueba de fuego ante Brasil, una de las grandes favoritas al título. El duelo corresponde a la jornada 2 del Grupo A y promete emociones intensas.

Costa Rica busca reaccionar tras un debut complicado

El conjunto costarricense llega con la obligación de sumar puntos luego de un inicio adverso. En su debut, las ticas fueron superadas 3-0 por Italia, resultado que las dejó en una posición delicada dentro del grupo. Ahora, el equipo deberá mostrar mayor solidez defensiva y efectividad al frente si desea mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

Pese al difícil arranque, el grupo dirigido por Harold López ha mostrado actitud y compromiso en la preparación. El objetivo será frenar el poderoso ataque brasileño y aprovechar las oportunidades a balón parado para dar la sorpresa.

Brasil quiere sellar su pase a la siguiente ronda

Por su parte, Brasil llega con la confianza al máximo después de un contundente triunfo 3-0 sobre Marruecos en la jornada inaugural. Las sudamericanas demostraron su jerarquía, dominando el juego de principio a fin, con un desempeño ofensivo demoledor y una defensa sólida.

El equipo comandado por Rosana dos Santos buscará mantener su paso perfecto y asegurar su clasificación anticipada a la siguiente fase. Con jugadoras talentosas y un estilo de juego dinámico, Brasil es, sin duda, una de las principales candidatas al título.

Horario, transmisión y pronóstico

  • Fecha: Martes 21 de octubre
  • Hora: 10:00 a.m. (Costa Rica, México y Centroamérica)
  • Canales: Teletica (Costa Rica) y FIFA+ para gran parte del mundo

🔮 Pronóstico: Brasil 3-0 Costa Rica.
Las brasileñas parten como amplias favoritas, aunque Costa Rica buscará dar la sorpresa y mantener viva la esperanza en Marruecos 2025.

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 20, 2025
Argentina vs Marruecos EN VIVO Previous Story
Argentina vs Marruecos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Final Mundial Sub-20 2025
Barcelona vs Olympiacos Next Story
Barcelona vs Olympiacos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Champions League 2025-26

Related Posts

México vs Países Bajos

México vs Países Bajos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Femenil Sub-17 2025

Written by: octubre 20, 2025

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 busca redimirse en la Copa del Mundo Marruecos 2025, luego de un inicio complicado ante Corea del...

Read More
México vs Corea del Norte

México vs Corea del Norte EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Mundial Femenil Sub-17 2025

Written by: octubre 18, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Arranca el sueño mundialista...

Read More
Japón vs Brasil

Japón vs Brasil EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Octubre 2025

Written by: octubre 13, 2025

Después de un contundente triunfo 5-0 ante Corea del Sur, la Selección de Brasil vuelve al ruedo con la mirada puesta en su próximo...

Read More
Costa Rica vs Nicaragua

Costa Rica vs Nicaragua EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 4 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Written by: octubre 13, 2025

La Selección de Costa Rica vive momentos de tensión en las Eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial 2026, y está obligada a...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *