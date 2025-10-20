Written by: octubre 20, 2025 Copas Internacionales

Villarreal vs Manchester City EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Champions League 2025-26

Villarreal vs Manchester City

El Manchester City quiere romper una preocupante racha negativa en la Champions League cuando visite al Villarreal en el Estadio de la Cerámica este martes, en duelo correspondiente a la fase de liga del torneo europeo. Los dirigidos por Pep Guardiola acumulan cinco partidos sin ganar fuera de casa, mientras que el Submarino Amarillo busca su primer triunfo del torneo 2025-26.

El City busca acabar con su maleficio europeo

En su último encuentro continental, los “Sky Blues” empataron 2-2 ante el Mónaco gracias a un penalti decisivo de Eric Dier al minuto 90. Sin embargo, ese resultado solo prolongó una racha sin victorias fuera de casa que incluye derrotas ante Real Madrid, PSG, Juventus y Sporting de Lisboa.

La última victoria del City en suelo europeo fue el 1 de octubre de 2024 ante el Slovan Bratislava (4-0). Desde entonces, el conjunto inglés ha sufrido para mantener su dominio fuera del Etihad. Aun así, los hombres de Guardiola llegan en buena forma tras vencer al Brentford (1-0) y al Everton (2-0) en la Premier League, donde acumulan ocho partidos invictos.

Villarreal, con la mira puesta en su primera victoria

El Villarreal, por su parte, viene de empatar 2-2 ante la Juventus, gracias a un gol agónico de Renato Veiga. Ese punto, sin embargo, no oculta su irregularidad: los dirigidos por Marcelino García Toral suman tres partidos sin ganar y recientemente igualaron ante el Real Betis tras desperdiciar una ventaja.

El conjunto español arrastra además un mal historial frente a clubes ingleses, sin triunfos en sus últimos ocho duelos ante equipos de la Premier League.

Alineaciones probables y pronóstico

Villarreal: Jörgensen; Mourino, Albiol, Cuenca, Pedraza; Capoue, Parejo, Veiga; Pepe, Baena, Mikautadze.
Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Ait-Nouri; De Bruyne, Kovacic, Foden; Bernardo Silva, Haaland, Doku.

🔮 Pronóstico: Villarreal 1-3 Manchester City.
La Cerámica podría ser testigo del regreso del campeón inglés a la senda del triunfo en Europa, impulsado por Erling Haaland y el retorno de Cherki y Marmoush.

