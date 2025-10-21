Written by: octubre 21, 2025 Copas Internacionales

Real Madrid vs Juventus EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Champions League 2025-26

Real Madrid vs Juventus

El Estadio Santiago Bernabéu se vestirá de gala este miércoles para uno de los grandes clásicos europeos: Real Madrid vs Juventus, duelo correspondiente a la fase liguera de la Champions League 2025-26. Ambos gigantes acumulan 21 enfrentamientos históricos en el torneo, incluidas dos finales ganadas por el conjunto blanco (1998 y 2017).

Real Madrid, favorito y en gran momento

El equipo de Xabi Alonso llega con paso perfecto en Europa. Tras vencer 2-1 al Marsella y golear 5-0 al Kairat Almaty, el Real Madrid suma seis puntos y se perfila como líder de su grupo. La figura indiscutible es Kylian Mbappé, autor de un hat-trick en la última jornada y máximo goleador del torneo con cinco tantos.

El pasado fin de semana, los merengues superaron 1-0 al Getafe con otro gol decisivo de Mbappé, resultado que los mantiene líderes de La Liga con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona. Sin embargo, el técnico español deberá lidiar con varias bajas en defensa: Rüdiger, Carvajal y Huijsen son duda, mientras que Alaba y Ceballos serán evaluados a última hora.

Juventus, en crisis y bajo presión

Por su parte, la Juventus vive un presente complicado. Los dirigidos por Igor Tudor acumulan cinco empates consecutivos y solo una victoria en sus últimos once partidos fuera de casa en Champions. En el torneo europeo suman dos igualadas: 4-4 ante Dortmund y 2-2 frente al Villarreal, resultados que los mantienen lejos de la zona alta.

Con Bremer y Cabal lesionados, los italianos dependerán del ataque de Dusan Vlahovic o Jonathan David para intentar sorprender en Madrid.

Pronóstico: Real Madrid 2-0 Juventus

El conjunto blanco atraviesa un momento sólido, mientras que la Juve llega con dudas defensivas y sin victorias recientes. En el Bernabéu, donde el Real Madrid ha ganado 12 de sus últimos 13 partidos europeos, todo apunta a una nueva noche triunfal para los de Xabi Alonso.

Pronóstico final: Real Madrid 2-0 Juventus.

Etiquetas: , , , , Last modified: octubre 21, 2025
Bayern Múnich vs Brujas Previous Story
Bayern Múnich vs Brujas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Champions League 2025-26

Related Posts

Bayern Múnich vs Brujas

Bayern Múnich vs Brujas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Champions League 2025-26

Written by: octubre 21, 2025

El Bayern de Múnich continúa imparable en esta temporada. Tras vencer 2-1 al Borussia Dortmund en el clásico alemán, los bávaros suman...

Read More
Athletic vs Qarabag

Athletic vs Qarabag EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Champions League 2025-26

Written by: octubre 21, 2025

El Athletic Club de Bilbao buscará romper su mala racha en la Champions League 2025-26 este miércoles por la noche, cuando reciba en San...

Read More
Arsenal vs Atlético de Madrid

Arsenal vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Champions League 2025-26

Written by: octubre 20, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Arsenal buscará una victoria...

Read More
Villarreal vs Manchester City

Villarreal vs Manchester City EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Champions League 2025-26

Written by: octubre 20, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Manchester City quiere romper...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *