Real Madrid vs Juventus EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Champions League 2025-26

El Estadio Santiago Bernabéu se vestirá de gala este miércoles para uno de los grandes clásicos europeos: Real Madrid vs Juventus, duelo correspondiente a la fase liguera de la Champions League 2025-26. Ambos gigantes acumulan 21 enfrentamientos históricos en el torneo, incluidas dos finales ganadas por el conjunto blanco (1998 y 2017).

Real Madrid, favorito y en gran momento

El equipo de Xabi Alonso llega con paso perfecto en Europa. Tras vencer 2-1 al Marsella y golear 5-0 al Kairat Almaty, el Real Madrid suma seis puntos y se perfila como líder de su grupo. La figura indiscutible es Kylian Mbappé, autor de un hat-trick en la última jornada y máximo goleador del torneo con cinco tantos.

El pasado fin de semana, los merengues superaron 1-0 al Getafe con otro gol decisivo de Mbappé, resultado que los mantiene líderes de La Liga con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona. Sin embargo, el técnico español deberá lidiar con varias bajas en defensa: Rüdiger, Carvajal y Huijsen son duda, mientras que Alaba y Ceballos serán evaluados a última hora.

Juventus, en crisis y bajo presión

Por su parte, la Juventus vive un presente complicado. Los dirigidos por Igor Tudor acumulan cinco empates consecutivos y solo una victoria en sus últimos once partidos fuera de casa en Champions. En el torneo europeo suman dos igualadas: 4-4 ante Dortmund y 2-2 frente al Villarreal, resultados que los mantienen lejos de la zona alta.

Con Bremer y Cabal lesionados, los italianos dependerán del ataque de Dusan Vlahovic o Jonathan David para intentar sorprender en Madrid.

Pronóstico: Real Madrid 2-0 Juventus

El conjunto blanco atraviesa un momento sólido, mientras que la Juve llega con dudas defensivas y sin victorias recientes. En el Bernabéu, donde el Real Madrid ha ganado 12 de sus últimos 13 partidos europeos, todo apunta a una nueva noche triunfal para los de Xabi Alonso.

Last modified: octubre 21, 2025