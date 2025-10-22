Written by: octubre 22, 2025 Copas Internacionales

Flamengo vs Racing EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Copa Libertadores 2025

(*Recuerden cerrar los anuncios que son de la señal, no de nosotros)
Flamengo vs Racing

La Copa Libertadores 2025 presenta uno de los duelos más esperados del año: Flamengo vs Racing Club, un choque que revive la histórica rivalidad entre Brasil y Argentina. El partido de ida de las semifinales se jugará este miércoles 23 de octubre en el mítico Estadio Maracaná, donde el Mengão buscará dar el primer golpe en su camino hacia una nueva final continental.

🔥 Flamengo llega encendido y con la mira en otra final

El CR Flamengo, dirigido por Filipe Luis, atraviesa un momento sobresaliente. El conjunto carioca viene de una gran remontada ante el Palmeiras, líder de la Serie A brasileña, lo que ha revitalizado sus aspiraciones tanto en liga como en Copa Libertadores.

Con 48 victorias en 73 partidos bajo el mando de Filipe Luis, el técnico ha demostrado una gestión ganadora (66% de efectividad), consiguiendo ya la Copa de Brasil, el Campeonato Carioca y la Supercopa de Brasil. Ahora, el objetivo es devolverle al Flamengo la gloria continental que conquistó por última vez en 2022.

En sus últimos cinco partidos, el equipo solo ha perdido una vez y llega con la moral alta. Además, el Fla se mantiene invicto ante Racing en cuatro enfrentamientos directos, incluido su último triunfo en 2023.

Las figuras a seguir son Pedro, con cuatro participaciones de gol en sus dos últimos encuentros (2 goles y 2 asistencias), y Giorgian De Arrascaeta, quien suma 15 goles y 12 asistencias en la temporada brasileña.

🔵 Racing busca el golpe en el Maracaná

El Racing Club de Avellaneda llega con la ilusión de volver a brillar en el plano continental. Bajo el mando de Gustavo Costas, la Academia viene de conquistar la Recopa Sudamericana 2025, tras haber ganado la Copa Sudamericana 2024, y mantiene un invicto de tres partidos.

Sin embargo, Racing deberá sobreponerse a una larga lista de lesionados, entre ellos Alan Forneris, Juan Nardoni, Gabriel Rojas y Elías Torres, además de las dudas de Santiago Sosa, Facundo Mura y Gabriel Arias.

El arma principal de los argentinos será Adrián Martínez, máximo goleador del torneo con siete goles en diez partidos, quien llega descansado tras jugar solo 20 minutos el fin de semana.

📅 Detalles del partido

  • Partido: Flamengo vs Racing Club
  • Competición: Copa Libertadores 2025 – Semifinal (ida)
  • Fecha: Miércoles 23 de octubre
  • Sede: Estadio Maracaná, Río de Janeiro
  • Hora: 19:00 (BRA) / 18:00 (ARG) / 16:00 (MEX)
  • Transmisión: ESPN y Star+

⚽ Pronóstico

Flamengo parte como favorito gracias a su poder ofensivo, su invicto ante Racing y el impulso anímico por sus recientes triunfos. Aun así, Racing es un rival incómodo y podría anotar fuera de casa.

Pronóstico: Flamengo 2-1 Racing Club
El Mengão aprovechará su localía y su momento para tomar ventaja antes de viajar a Avellaneda.

Etiquetas: , , , , Last modified: octubre 22, 2025
Real Madrid vs Juventus Previous Story
Real Madrid vs Juventus EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Champions League 2025-26
Pachuca vs Tigres Next Story
Pachuca vs Tigres EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 Liga MX Apertura 2025

Related Posts

Estudiantes vs Flamengo

Estudiantes vs Flamengo EN VIVO Hora y Canal Por Internet Copa Libertadores 2025

Written by: septiembre 25, 2025

Este jueves 25 de septiembre, Estudiantes de La Plata recibirá a Flamengo de Brasil en el Estadio Jorge Luis Hirschi por el partido de...

Read More

[Video] Resultado, Resumen y Goles Millonarios vs Flamengo 1-1 Jornada 1 Copa Libertadores 2024

Written by: abril 2, 2024

Millonarios y Flamengo nos regalaron un entretenido empate a un gol en el Estadio El Campín en el compromiso correspondiente a la jornada...

Read More

Millonarios vs Flamengo EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Copa Libertadores 2024

Written by: abril 1, 2024

Este próximo martes 02 de abril arranca la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 y en uno de los partidos más interesantes de esta...

Read More

¡BOMBAZO! Monterrey iría por un delantero del Flamengo

Written by: enero 9, 2024

El Clausura 2024 de la Liga MX está próximo a iniciar y los equipos siguen reforzándose de la mejor manera. Esta vez, llegan noticias de...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *