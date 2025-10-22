Flamengo vs Racing EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Copa Libertadores 2025

Copas Internacionales

(*Recuerden cerrar los anuncios que son de la señal, no de nosotros)

La Copa Libertadores 2025 presenta uno de los duelos más esperados del año: Flamengo vs Racing Club, un choque que revive la histórica rivalidad entre Brasil y Argentina. El partido de ida de las semifinales se jugará este miércoles 23 de octubre en el mítico Estadio Maracaná, donde el Mengão buscará dar el primer golpe en su camino hacia una nueva final continental.

🔥 Flamengo llega encendido y con la mira en otra final

El CR Flamengo, dirigido por Filipe Luis, atraviesa un momento sobresaliente. El conjunto carioca viene de una gran remontada ante el Palmeiras, líder de la Serie A brasileña, lo que ha revitalizado sus aspiraciones tanto en liga como en Copa Libertadores.

Con 48 victorias en 73 partidos bajo el mando de Filipe Luis, el técnico ha demostrado una gestión ganadora (66% de efectividad), consiguiendo ya la Copa de Brasil, el Campeonato Carioca y la Supercopa de Brasil. Ahora, el objetivo es devolverle al Flamengo la gloria continental que conquistó por última vez en 2022.

En sus últimos cinco partidos, el equipo solo ha perdido una vez y llega con la moral alta. Además, el Fla se mantiene invicto ante Racing en cuatro enfrentamientos directos, incluido su último triunfo en 2023.

Las figuras a seguir son Pedro, con cuatro participaciones de gol en sus dos últimos encuentros (2 goles y 2 asistencias), y Giorgian De Arrascaeta, quien suma 15 goles y 12 asistencias en la temporada brasileña.

🔵 Racing busca el golpe en el Maracaná

El Racing Club de Avellaneda llega con la ilusión de volver a brillar en el plano continental. Bajo el mando de Gustavo Costas, la Academia viene de conquistar la Recopa Sudamericana 2025, tras haber ganado la Copa Sudamericana 2024, y mantiene un invicto de tres partidos.

Sin embargo, Racing deberá sobreponerse a una larga lista de lesionados, entre ellos Alan Forneris, Juan Nardoni, Gabriel Rojas y Elías Torres, además de las dudas de Santiago Sosa, Facundo Mura y Gabriel Arias.

El arma principal de los argentinos será Adrián Martínez, máximo goleador del torneo con siete goles en diez partidos, quien llega descansado tras jugar solo 20 minutos el fin de semana.

📅 Detalles del partido

Partido: Flamengo vs Racing Club

Flamengo vs Racing Club Competición: Copa Libertadores 2025 – Semifinal (ida)

Copa Libertadores 2025 – Semifinal (ida) Fecha: Miércoles 23 de octubre

Miércoles 23 de octubre Sede: Estadio Maracaná, Río de Janeiro

Estadio Maracaná, Río de Janeiro Hora: 19:00 (BRA) / 18:00 (ARG) / 16:00 (MEX)

19:00 (BRA) / 18:00 (ARG) / 16:00 (MEX) Transmisión: ESPN y Star+

⚽ Pronóstico

Flamengo parte como favorito gracias a su poder ofensivo, su invicto ante Racing y el impulso anímico por sus recientes triunfos. Aun así, Racing es un rival incómodo y podría anotar fuera de casa.

Pronóstico: Flamengo 2-1 Racing Club

El Mengão aprovechará su localía y su momento para tomar ventaja antes de viajar a Avellaneda.

Last modified: octubre 22, 2025