Bayern Múnich vs Brujas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Champions League 2025-26

Copas Internacionales

El Bayern de Múnich continúa imparable en esta temporada. Tras vencer 2-1 al Borussia Dortmund en el clásico alemán, los bávaros suman 11 victorias consecutivas en todas las competiciones y llegan con máxima confianza para su compromiso de Champions League ante el Club Brugge. El encuentro se disputará el jueves 23 de octubre en el Allianz Arena, en Múnich, Alemania.

Un Bayern en modo demoledor

El conjunto dirigido por Vincent Kompany atraviesa un momento excepcional, con un dominio total tanto en la Bundesliga como en Europa. El inglés Harry Kane es la gran figura del equipo: ha marcado 19 goles en solo 11 partidos y suma cuatro tantos en dos juegos de Champions League. Su olfato goleador lo convierte en una amenaza constante para cualquier defensa.

Sin embargo, el Bayern presenta varias bajas importantes: Jamal Musiala, Alphonso Davies, Hiroki Ito y Serge Gnabry siguen lesionados, aunque Josip Stanišić podría regresar a los entrenamientos.

Club Brugge busca dar la sorpresa

El Club Brugge llega a Múnich tras un irregular inicio en la Champions. Los belgas golearon 4-1 al Mónaco en su debut, pero cayeron 2-1 ante el Atalanta en su segundo compromiso. En la liga belga, marchan segundos tras tres victorias consecutivas.

Las lesiones también afectan al equipo visitante: Simon Mignolet, Raphael Onyedika y Ludovit Reis están descartados. La esperanza ofensiva recae en Christos Tzolis, quien ha sido clave en los últimos triunfos del Brugge.

Pronóstico del partido

El Bayern ha ganado sus últimos 14 partidos y mantiene un rendimiento ofensivo implacable. Ante un rival con dificultades defensivas y bajas sensibles, todo apunta a una nueva victoria bávara.

Pronóstico: Bayern de Múnich 3-1 Club Brugge.

El conjunto alemán debería mantener su paso perfecto en la UEFA Champions League 2025-26, consolidándose como uno de los máximos candidatos al título.

Last modified: octubre 21, 2025