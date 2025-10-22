Pachuca vs Tigres EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

El Pachuca y los Tigres UANL protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, este miércoles 22 de octubre a las 19:00 horas, en el Estadio Hidalgo. Ambos equipos llegan en gran momento y se ubican en la parte alta de la tabla: Tigres es quinto con 23 puntos y Pachuca sexto con 21.

Transmisión y dónde ver el partido

El esperado duelo Pachuca vs. Tigres podrá verse en Fox Sports, Caliente TV y Tubi. Esta última plataforma ofrece transmisión gratuita, aunque con un ligero retraso debido a la conexión a internet.

Pachuca busca seguir invicto y romper la historia reciente

El conjunto dirigido por Jaime Lozano llega motivado tras empatar 2-2 ante Juárez, mostrando capacidad de reacción al igualar dos veces el marcador. Los Tuzos acumulan cuatro partidos sin conocer la derrota, y una victoria ante Tigres los colocaría de lleno en la pelea por los primeros lugares.

Además, el Estadio Hidalgo ha sido una auténtica fortaleza ante los felinos. Tigres no gana en este recinto desde septiembre de 2014, cuando se impuso 3-2 con goles de Guerrón, Lugo y Juninho. Desde entonces, en 14 enfrentamientos entre liga y liguilla, el registro favorece ampliamente a Pachuca con ocho victorias y seis empates.

Tigres quiere romper la maldición en el Huracán

Por su parte, los dirigidos por Guido Pizarro llegan con una racha de nueve partidos sin perder, tras golear 5-3 a Necaxa con una brillante actuación de Juan Brunetta, autor de un triplete. Sin embargo, visitar a Pachuca ha sido su talón de Aquiles durante más de una década.

Pronóstico del partido

Ambos equipos atraviesan un gran momento y pelean por puestos directos a la liguilla. No obstante, la historia pesa y el Estadio Hidalgo ha sido territorio hostil para los regiomontanos.

Pronóstico: Empate 2-2.

Un duelo intenso, con goles y emociones, digno de una liguilla adelantada en la Liga MX Apertura 2025.

Last modified: octubre 22, 2025