Tigres vs Tijuana EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

Tigres vs Tijuana

La emoción del fútbol regiomontano regresa este sábado 25 de octubre con el enfrentamiento entre Tigres UANL y Xolos de Tijuana en el Estadio Universitario. Este duelo correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025 podría ser determinante en la lucha por los boletos directos a la Liguilla o el Play-In.

🐯 Tigres busca asegurar su lugar en la Liguilla

Los felinos, dirigidos por Guido Pizarro, llegan con 29 puntos y una ofensiva encendida liderada por Juan Brunetta, quien ya suma ocho goles y pelea el campeonato de goleo. Detrás de él aparece Ángel Correa con cinco tantos, aunque el argentino podría ser reservado debido a que acumula cuatro tarjetas amarillas y una más lo dejaría fuera del Clásico Regio ante Rayados.

Además, Diego Lainez, Zwarg y Farfán no estarán disponibles: los dos primeros por suspensión tras acumular amarillas en Hidalgo y el tercero tras ser expulsado por una dura entrada revisada en el VAR. Pizarro tendrá que hacer ajustes clave en defensa y ataque.

🐕 Xolos, obligados a sumar fuera de casa

Los Xolos de Tijuana viven una realidad distinta. Su irregularidad los mantiene fuera de los puestos de clasificación directa, por lo que este partido es vital para mantenerse en la pelea por el Play-In. Ganar en el “Volcán” sería un golpe de autoridad para el equipo fronterizo, que necesita mejorar su rendimiento como visitante.

📺 Horario y dónde ver Tigres vs Xolos

  • Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025
  • Hora: 17:00 (tiempo del centro de México)
  • Lugar: Estadio Universitario, San Nicolás de los Garza, NL
  • Transmisión: Canal 7 / Azteca Deportes y Caliente TV

⚽ Pronóstico: Tigres 2-1 Xolos

A pesar de las bajas, Tigres parte como favorito y podría sellar su clasificación directa con una victoria frente a unos Xolos que buscarán resistir y sorprender.

octubre 25, 2025
