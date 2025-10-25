León vs Pumas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

El Apertura 2025 entra en su recta final, y este sábado 25 de octubre el Estadio Nou Camp será el escenario del duelo entre León y los Pumas de la UNAM, correspondiente a la Jornada 15. Ambos equipos llegan con la obligación de sumar para mantenerse con vida en la pelea por el Play-In de la Liga MX.

🦁 León busca despertar en casa

El conjunto esmeralda, dirigido por Ignacio Ambriz, atraviesa un momento complicado. Tras caer ante Atlas en el Estadio Jalisco, León bajó hasta el puesto 16 con 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y ocho derrotas. Para seguir con posibilidades de clasificación, el equipo del Bajío está obligado a ganar sus tres partidos restantes y esperar tropiezos de sus rivales directos.

🐾 Pumas, con la mira en el Play-In

Los Pumas llegan al compromiso en el lugar 12 con 14 unidades, tras perder en casa frente al Atlético de San Luis. El cuadro de Guillermo Vázquez necesita sumar puntos urgentes, ya que está fuera de zona de clasificación.

Para avanzar al Play-In, Universidad Nacional debe:

Ganar la mayor cantidad posible de sus tres juegos restantes (ante León, Xolos y Cruz Azul).

Esperar que Atlas y Atlético de San Luis no sumen más puntos.

⚽ Historial y pronóstico

Los antecedentes favorecen ampliamente a los universitarios: Pumas no pierde ante León en los últimos cinco enfrentamientos, con cuatro victorias y un empate. Además, en el Apertura 2024 golearon 4-1 con doblete de Jorge Ruvalcaba.

🕕 Horario y transmisión

Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025

Sábado 25 de octubre de 2025 Hora: 19:00 (tiempo del centro de México)

19:00 (tiempo del centro de México) Estadio: Nou Camp, León, Guanajuato

Nou Camp, León, Guanajuato Transmisión: Caliente TV

🔮 Pronóstico: León 1-2 Pumas

Con la historia a su favor y la urgencia de ganar, Pumas parte como favorito para quedarse con los tres puntos y mantener vivas sus aspiraciones de Play-In.

Last modified: octubre 25, 2025