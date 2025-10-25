Written by: octubre 25, 2025 Ligas Europeas

Brentford vs Liverpool EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Premier League 2025-26

Liverpool vs Brentford

El Liverpool FC visita este sábado el Gtech Community Stadium con la misión de recuperar el rumbo en la Premier League 2025-26, tras una gran actuación europea. El equipo de Arne Slot goleó al Eintracht Frankfurt 5-1 en Champions League, pero necesita trasladar ese impulso al torneo local frente a un Brentford que viene de ganar y quiere sorprender en casa.

🔥 Liverpool busca estabilidad en la Premier

Los Reds han tenido una temporada irregular. Con 15 puntos en ocho partidos, ocupan el tercer lugar de la tabla, pero han perdido tres de sus últimos encuentros de liga, incluyendo una dolorosa derrota ante el Manchester United.

A pesar de invertir más de 450 millones de libras en fichajes, el equipo ha mostrado grietas defensivas, recibiendo 18 goles en 13 partidos. Sin embargo, su reciente goleada en Europa podría marcar un punto de inflexión. Van Dijk, Szoboszlai y Gakpo fueron claves en la remontada contra el Frankfurt.

Slot no podrá contar con Jeremie Frimpong ni Alexander Isak, ambos lesionados.

🐝 Brentford quiere aprovechar la localía

El Brentford, dirigido por Keith Andrews, llega motivado tras vencer 2-0 al West Ham. Actualmente ocupa la decimotercera posición con 10 puntos, y buscará enlazar victorias por primera vez en la temporada.

Los Bees han ganado solo cinco de sus últimos 16 partidos en casa, pero vencieron recientemente al Manchester United (3-1) en el Gtech. No contarán con Antoni Milambo ni Paris Maghoma, mientras que Aaron Hickey será duda hasta última hora.

⚽ Pronóstico: Brentford 1-2 Liverpool

El Liverpool sigue siendo favorito por calidad individual, aunque sus problemas defensivos podrían darle opciones al Brentford. Aun así, se espera que los Reds consigan una victoria ajustada en Londres para mantenerse cerca del liderato.

