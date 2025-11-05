Written by: noviembre 5, 2025 Argentina

Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Final Copa Argentina 2025

Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia

Esta noche en Córdoba, el fútbol argentino vivirá una jornada histórica con la gran final de la Copa Argentina 2025 entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza. El encuentro se disputará en el estadio Juan Domingo Perón desde las 21:10 horas, con arbitraje de Nicolás Ramírez y Héctor Paletta a cargo del VAR.

El atractivo no solo pasa por el trofeo: el resultado también podría redefinir la clasificación a las copas internacionales 2026, con varios clubes pendientes del desenlace.

Argentinos busca el título y un cupo a la Copa Libertadores

El conjunto de La Paternal, dirigido por Nicolás Diez, llega como favorito tras una campaña sólida y sin necesidad de penales en toda la competencia. El Bicho venció 3-0 a Central Norte, 3-0 a Excursionistas, 2-1 a Aldosivi, 1-0 a Lanús y 2-1 a Belgrano.

Con 51 puntos en la Tabla Anual, Argentinos ocupa el cuarto lugar, detrás de Rosario Central (65), Boca (56) y River (52). Si se consagra campeón, obtendrá su boleto directo a la Copa Libertadores 2026, liberando un cupo para otro equipo en la tabla.

Entre los posibles beneficiados está River Plate, que podría asegurar su lugar en el repechaje, y Deportivo Riestra, que sueña con meterse entre los clasificados si se dan los resultados favorables.

Independiente Rivadavia, la gran sorpresa del torneo

Del otro lado estará la Lepra mendocina, dirigida por Alfredo Berti, que ha sido la gran revelación. Su recorrido incluyó triunfos ante Estudiantes (BA), Platense —por penales—, Central Córdoba (R), Tigre y un histórico pase a la final tras eliminar a River Plate.

Ambos equipos buscarán levantar su primera Copa Argentina. Será un duelo inédito, vibrante y con mucho en juego: la gloria nacional y un pasaje al fútbol continental.

