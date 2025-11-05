Argentina vs Túnez EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Sub-17 2025

Mundial Sub-17

La Selección Argentina Sub-17 se enfrenta a Túnez este jueves 6 de noviembre en la fecha 2 del Grupo D del Mundial Sub-17 Qatar 2025, en un encuentro clave para definir el futuro de ambos en el torneo. El partido se disputará a las 10:30 (hora argentina) en la cancha 5 del complejo Aspire Zone, en la ciudad de Rayán, y podrá verse en vivo por TV Pública.

Cómo llegan las selecciones

Argentina, dirigida por Diego Placente, debutó con una trabajada victoria por 3-2 ante Bélgica, en un duelo donde Ramiro Tulián, Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel marcaron los goles albicelestes. El conjunto nacional busca asegurar su clasificación a los octavos de final con otro triunfo, tras un rendimiento ofensivo prometedor en su estreno.

Por su parte, Túnez inició el torneo con una contundente goleada 6-0 sobre Fiji, destacando los dobletes de Wassim Slama y Fedi Tayechi, además de los tantos de Anisse Saidi (joya del Bayern Múnich) y Saifedin Haj Abdallah. Los africanos demostraron potencia ofensiva y quieren dar el golpe frente a un rival de jerarquía.

Jugadores a seguir

En Argentina, los nombres a seguir son Uriel Ojeda y Santiago Espíndola. Ojeda lidera los ataques con gran visión de juego, mientras que Espíndola aporta equilibrio en el mediocampo. En Túnez, la atención estará puesta en Slama y Tayechi, autores de dos goles cada uno en su debut.

Antecedentes y pronóstico

El último antecedente entre ambos equipos fue en el Mundial Sub-17 de 2013, donde Argentina ganó 3-1. Hoy, los dirigidos por Placente parten como favoritos en las principales casas de apuestas, aunque Túnez promete complicar con su poder ofensivo.

Un triunfo podría dejar a cualquiera muy cerca de la clasificación a los octavos de final del Mundial.

