Brujas vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 4 Champions League 2025-26

El Barcelona visita al Club Brujas este miércoles por la noche en un duelo clave por la fase de grupos de la Champions League 2025-26. Los dirigidos por Hansi Flick llegan con seis puntos tras tres partidos y buscan alcanzar los nueve para consolidarse entre los mejores clasificados del certamen. En cambio, el conjunto belga marcha en la vigésima posición con tres unidades y la obligación de sumar para mantener sus aspiraciones de avanzar a los playoffs.

El Club Brujas quiere hacer respetar su casa

El Brujas atraviesa un buen momento local, con tres triunfos consecutivos en todas las competiciones y una reciente victoria 2-1 sobre el Dender en la liga belga. Sin embargo, su rendimiento europeo ha sido irregular: comenzó goleando 4-1 al Mónaco, pero luego cayó frente al Atalanta y al Bayern Múnich.

El técnico Nicky Hayden no podrá contar con piezas importantes como Simon Mignolet, Björn Meijer, Ludovit Reis y Raphael Onyedika, por lo que el portero Nordin Jackers repetirá titularidad. El gran referente ofensivo será Christos Tzolis, figura del equipo con ocho goles y ocho asistencias en la temporada.

El Barcelona, con Lewandowski y Olmo de regreso

Por su parte, el Barcelona llega motivado tras vencer 3-1 al Elche en La Liga, resultado que lo mantiene segundo detrás del Real Madrid. El regreso de Robert Lewandowski y Dani Olmo refuerza el ataque culé, mientras que Lamine Yamal apunta a la titularidad pese a sus molestias físicas.

Los azulgranas aún tienen bajas sensibles como Gavi, Pedri, Ter Stegen y Raphinha, pero confían en su poder ofensivo para imponerse fuera de casa.

Pronóstico: Club Brujas 1-2 Barcelona

Se espera un partido exigente, con un Brujas que no renunciará al ataque y un Barça que buscará imponer su jerarquía. La calidad individual de los catalanes podría marcar la diferencia y darles tres puntos vitales en su camino hacia los octavos de final.

