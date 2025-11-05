Betis vs Lyon EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 4 Europa League 2025-26

Europa League

El Real Betis vuelve a escena en la Europa League 2025-26 este jueves, cuando reciba al Olympic Lyon en el Estadio La Cartuja, en un partido decisivo correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos. Ambos equipos llegan con la mira puesta en la clasificación a la fase eliminatoria, y los tres puntos podrían marcar la diferencia en la recta final del grupo.

Betis busca aprovechar su gran momento

El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini ocupa el puesto 16 en la general con una victoria y dos empates. Los Verdiblancos iniciaron su camino europeo con un empate 2-2 ante Nottingham Forest, siguieron con un triunfo 2-0 sobre Ludogorets Razgrad, y cerraron con un 0-0 frente al Genk.

En La Liga, el Betis vive un momento positivo, ubicado quinto con 19 puntos tras 11 fechas, y viene de golear 7-1 al Atlético de Palma del Río y 3-0 al Mallorca. Aunque Isco sigue fuera por lesión, el brasileño Antony se ha consolidado como figura con cinco goles y dos asistencias en nueve encuentros.

Lyon, la muralla invicta de la Europa League

El Olympic Lyon llega a Sevilla con una racha perfecta: tres victorias en tres partidos, cinco goles a favor y ninguno en contra. El equipo de Paulo Fonseca se impuso 1-0 al Utrecht, 2-0 al RB Salzburgo y 2-0 al Basilea, consolidándose como una de las defensas más sólidas del torneo.

Sin embargo, en la Ligue 1 su rendimiento ha sido irregular y las expulsiones recientes generan preocupación.

Pronóstico del Betis vs Lyon

El Betis contará con el impulso de su afición y un ataque en gran forma, mientras que el Lyon confiará en su solidez defensiva y experiencia europea. Todo apunta a un partido intenso y equilibrado, donde el empate 2-2 parece el resultado más probable.

