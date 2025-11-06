Written by: noviembre 6, 2025 Liga MX Femenil

Juárez vs Tigres EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Liga MX Femenil Apertura 2025

Juárez vs Tigres

La Liguilla del Apertura 2025 llega a la frontera con un partido de alto calibre. Este jueves 6 de noviembre, el FC Juárez Femenil recibe a Tigres en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

El encuentro comenzará a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por la plataforma Tubi.

Las Bravas buscan romper su maldición en Liguilla

El conjunto fronterizo llega con el objetivo de hacer historia. FC Juárez terminó en el octavo lugar general con 27 puntos, asegurando su quinta participación en la Fiesta Grande —la cuarta de manera consecutiva—.

Sin embargo, las Bravas solo han ganado un partido de Liguilla en su historia, y nunca han logrado avanzar a semifinales. Por ello, ganar en casa será clave, especialmente ante un rival con la jerarquía de Tigres.

Durante la fase regular, Juárez y Tigres empataron 0-0 en el mismo escenario, pero ahora el empate no les sirve: necesitan una victoria con buena diferencia para llegar con ventaja al duelo de vuelta en el Estadio Universitario.

Tigres, el gigante a vencer en la Liga MX Femenil

Por su parte, Tigres Femenil clasificó como líder del Apertura 2025 con 42 puntos, superando a Pachuca por diferencia de goles. Las Amazonas llegan con la misión de volver a semifinales, luego de quedar fuera en el Clausura 2025 ante Rayadas por criterio de posición en la tabla.

El equipo regiomontano es sinónimo de éxito: ha participado en todas las Liguillas desde la creación del torneo y buscará reafirmar su dominio en territorio fronterizo.

📺 Partido: FC Juárez vs Tigres
📅 Fecha: Jueves 6 de noviembre de 2025
🕡 Hora: 18:30 (centro de México)
🏟️ Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
📲 Transmisión: Tubi

Etiquetas: , , , Last modified: noviembre 6, 2025
Betis vs Lyon Previous Story
Betis vs Lyon EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 4 Europa League 2025-26

Related Posts

Monterrey vs Tigres

Monterrey vs Tigres EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 16 Liga MX Apertura 2025

Written by: noviembre 1, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La Jornada 16 del Apertura 2025 nos...

Read More
Atlético San Luis vs Juárez

Atlético San Luis vs Juárez EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

Written by: octubre 31, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Se viene una noche de terror en...

Read More
Tigres vs Tijuana

Tigres vs Tijuana EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

Written by: octubre 25, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La emoción del fútbol...

Read More
Juárez vs Puebla

Juárez vs Puebla EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

Written by: octubre 24, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal Este viernes 24 de octubre, el...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *