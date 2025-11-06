Juárez vs Tigres EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Liga MX Femenil Apertura 2025

Liga MX Femenil

La Liguilla del Apertura 2025 llega a la frontera con un partido de alto calibre. Este jueves 6 de noviembre, el FC Juárez Femenil recibe a Tigres en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

El encuentro comenzará a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por la plataforma Tubi.

Las Bravas buscan romper su maldición en Liguilla

El conjunto fronterizo llega con el objetivo de hacer historia. FC Juárez terminó en el octavo lugar general con 27 puntos, asegurando su quinta participación en la Fiesta Grande —la cuarta de manera consecutiva—.

Sin embargo, las Bravas solo han ganado un partido de Liguilla en su historia, y nunca han logrado avanzar a semifinales. Por ello, ganar en casa será clave, especialmente ante un rival con la jerarquía de Tigres.

Durante la fase regular, Juárez y Tigres empataron 0-0 en el mismo escenario, pero ahora el empate no les sirve: necesitan una victoria con buena diferencia para llegar con ventaja al duelo de vuelta en el Estadio Universitario.

Tigres, el gigante a vencer en la Liga MX Femenil

Por su parte, Tigres Femenil clasificó como líder del Apertura 2025 con 42 puntos, superando a Pachuca por diferencia de goles. Las Amazonas llegan con la misión de volver a semifinales, luego de quedar fuera en el Clausura 2025 ante Rayadas por criterio de posición en la tabla.

El equipo regiomontano es sinónimo de éxito: ha participado en todas las Liguillas desde la creación del torneo y buscará reafirmar su dominio en territorio fronterizo.

📺 Partido: FC Juárez vs Tigres

📅 Fecha: Jueves 6 de noviembre de 2025

🕡 Hora: 18:30 (centro de México)

🏟️ Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

📲 Transmisión: Tubi

Last modified: noviembre 6, 2025