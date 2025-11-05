Costa Rica vs Senegal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Sub-17 2025

Mundial Sub-17

La Selección de Costa Rica Sub-17 afronta este jueves 6 de noviembre su segundo partido en el Grupo C del Mundial Sub-17 Qatar 2025, donde se medirá a Senegal en un duelo clave por la clasificación. El encuentro se disputará con la presión de ambos equipos, que buscan su primera victoria en un grupo muy parejo.

Un debut complicado para Costa Rica

El conjunto costarricense debutó ante Emiratos Árabes Unidos con un empate 1-1 que dejó sensaciones mixtas. Los dirigidos por Erick Rodríguez se complicaron el encuentro tras la expulsión de Isaac Badilla al minuto 31, lo que les obligó a replegarse gran parte del partido. Aun así, Nick Bennette fue el héroe al marcar el gol del empate y rescatar un punto valioso que mantiene a los Ticos con vida en el torneo.

Costa Rica buscará ahora sumar su primer triunfo, sabiendo que una derrota podría complicar su camino hacia la fase final del Mundial.

Senegal también busca despegar

Por su parte, Senegal viene de empatar 0-0 ante Croacia en su debut, mostrando una defensa sólida pero poca efectividad en el ataque. Los africanos llegan con la intención de imponer su físico y velocidad para dominar el encuentro frente a una Costa Rica que deberá ser inteligente tácticamente.

Pronóstico y claves del partido

El choque entre Costa Rica y Senegal promete ser intenso y muy disputado. Mientras los Ticos buscarán apoyarse en su orden defensivo y en la inspiración de Bennette, los senegaleses apostarán por su poderío físico y velocidad por las bandas.

Aunque se espera un partido parejo, el pronóstico apunta a una victoria de Senegal 2-1, resultado que dejaría a los africanos muy cerca de la clasificación y a Costa Rica obligada a ganar en su último duelo de grupo.

Last modified: noviembre 5, 2025