Atlético de Madrid vs Juventus EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Champions League Femenil 2025-26

Copas Internacionales

El Atlético de Madrid recibe a la Juventus este miércoles 12 de noviembre, en el marco de la jornada 3 de la Champions League Femenina 2025/26. El encuentro se disputará en el Centro Deportivo Alcalá de Henares (Madrid) a las 21:00 horas, en un duelo clave para ambos equipos que buscan mantenerse con vida en el grupo.

El conjunto rojiblanco, dirigido por Manolo Cano, llega con la necesidad de recuperar terreno tras la derrota en casa por 0-1 ante el Manchester United en la segunda jornada. Sin embargo, las colchoneras habían iniciado su participación con una goleada 6-0 en su debut, por lo que suman tres puntos y se mantienen en la pelea.

En la Liga F, el Atlético atraviesa un buen momento y ocupa la cuarta posición. El pasado domingo mostraron su mejor versión al golear 5-0 al Dux Logroño, resultado que refuerza la confianza del equipo antes del compromiso europeo.

Por su parte, la Juventus también llega con tres puntos tras un inicio irregular. Las italianas cayeron 2-1 en su visita al Bayern de Múnich, pero previamente habían debutado con una victoria 2-1 ante el Benfica. En la Serie A Femenina, el conjunto de Joe Montemurro no ha tenido la consistencia esperada y marcha en la sexta posición, tras perder 2-1 ante el Milan el pasado fin de semana.

Ambos equipos afrontan el partido con la misma urgencia: una victoria podría representar un paso importante hacia la fase final, mientras que una derrota complicaría seriamente sus aspiraciones de clasificación. En un grupo tan equilibrado, los detalles pueden marcar la diferencia.

