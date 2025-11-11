Barcelona vs OH Leuven EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Champions League Femenil 2025-26

Copas Internacionales

El FC Barcelona Femenino recibe este miércoles 12 de noviembre al OH Leuven en el estadio Johan Cruyff, por la tercera jornada de la UEFA Women’s Champions League 2025-26.

El duelo se disputará a las 18:45 horas (España) y podrá verse en vivo por Disney+, mientras que en México será transmitido por TVC Deportes, y en Sudamérica por ESPN 3 y Disney+. En Estados Unidos, el encuentro estará disponible a través de ESPN Deportes, Paramount+ y Fubo Sports.

🔵 El Barça, imparable en Europa y en España

El equipo dirigido por Pere Romeu llega en un momento brillante. Líder del grupo con seis puntos, el Barcelona ha mostrado una autoridad absoluta en esta Champions: goleó 7-1 al Bayern de Múnich en el debut y venció 4-0 a la Roma en la segunda jornada, con tantos de Esmee Brugts, Francisca Nazareth, Alexia Putellas y Caroline Graham Hansen.

Las azulgranas también dominan en LaLiga F, donde marchan primeras en busca de su séptimo título consecutivo, y vienen de un demoledor 8-0 ante Deportivo Abanca el fin de semana.

El Barça comparte el liderato general de la competición europea con otros gigantes como Real Madrid, Wolfsburgo, Olympique de Lyon y Manchester United, todos con seis puntos tras las dos primeras fechas.

⚪ El OH Leuven, la sorpresa belga que busca resistir

El OH Leuven, dirigido por Arno van den Abbeel, llega al duelo con la moral en alto tras derrotar 2-1 al Twente con goles de Linde Anna Veefkind y Sára Pusztai.

Con cuatro puntos —producto de ese triunfo y un empate inicial 2-2 ante el París FC—, las belgas marchan séptimas en la tabla general de la fase de grupos y son líderes invictas en la Superliga Femenina de Bélgica, donde aún no conocen la derrota en siete fechas.

Sin embargo, su visita al Johan Cruyff se presenta como el reto más exigente de la temporada, ante el conjunto más poderoso del continente.

🏟️ Un Barça renovado, pero igual de competitivo

El conjunto blaugrana atraviesa una etapa de renovación en su plantilla, tras alcanzar la final de la Champions pasada (caída 1-0 ante el Arsenal). Jugadoras históricas como Fridolina Rölfo, Ingrid Engen, Ellie Roebuck, Bruna Vilamala, Martina Fernández, Lucía Corrales, Jana Fernández o Judit Pujols dejaron el club el pasado verano.

En su lugar, Laia Alexandri se unió como refuerzo clave, aportando solidez en defensa y liderazgo.

Con una plantilla más corta —apenas 17 jugadoras disponibles—, el núcleo duro del equipo se mantiene con Caroline Graham Hansen, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro y Alexia Putellas, quienes continúan marcando la pauta dentro y fuera del campo.

🕒 Detalles del partido

📅 Fecha: Miércoles 12 de noviembre, 2025

🏟️ Estadio: Johan Cruyff (Barcelona)

⏰ Hora:

18:45 (España)

14:45 (Argentina, Uruguay, Chile)

12:45 (Colombia, Perú, México)

📺 Transmisión:

📺 España: Disney+

Sudamérica: ESPN 3, Disney+

México: TVC Deportes

EE. UU.: ESPN Deportes, Paramount+, Fubo Sports

🔥 Lo que está en juego

El FC Barcelona busca mantener su paso perfecto en la Champions y reafirmarse como el máximo favorito al título, mientras que el OH Leuven intentará dar la gran sorpresa en el Johan Cruyff y seguir soñando con los octavos de final.

Las culés parten como amplias favoritas, pero la ilusión belga promete que, al menos por noventa minutos, todo puede pasar.

