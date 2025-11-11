Written by: noviembre 11, 2025 Copas Internacionales

Manchester United vs PSG EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Champions League Femenil 2025-26

Manchester United vs PSG

Gran partido tendremos este miércoles 12 de noviembre en la jornada 3 de la fase de grupos de la Champions League Femenina 2025-26, cuando el Manchester United reciba al Paris Saint-Germain en el Old Trafford, en un duelo que promete emociones y que puede marcar el futuro de ambos equipos en el torneo continental.

El conjunto inglés llega con paso perfecto tras dos jornadas. Las dirigidas por Marc Skinner iniciaron su participación con una victoria ante el Valerenga y posteriormente derrotaron al Atlético de Madrid, por lo que suman seis puntos y encabezan el grupo. Sin embargo, en la Women’s Super League el panorama ha sido distinto: el pasado sábado cayeron en casa por 1-0 ante el Aston Villa, resultado que las mantiene en la tercera posición del campeonato local.

Por su parte, el PSG ha sido una de las grandes decepciones en este inicio de Champions. Las parisinas no han podido sumar en sus dos primeros partidos, tras caer frente al Real Madrid y al Wolfsburgo, por lo que llegan a Inglaterra urgidas de reacción si quieren mantenerse con posibilidades de avanzar a la fase final.

En la D1 Arkema, el equipo de Jocelyn Prêcheur llega motivado luego de golear 4-0 el fin de semana pasado, resultado que las coloca como segundas en la clasificación doméstica.

El duelo entre Manchester United y PSG se perfila como uno de los más atractivos de la jornada, con dos equipos de gran nivel y estilos contrastantes. Las inglesas buscarán mantener su racha perfecta ante su afición en Old Trafford, mientras que las francesas necesitan sumar sí o sí para no comprometer su futuro europeo.

