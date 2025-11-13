Guatemala vs Panamá EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 5 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Selecciones

El Grupo A de las eliminatorias de la CONCACAF rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su fase decisiva con todo por jugarse. Los cuatro equipos mantienen opciones matemáticas, y este viernes 14 de noviembre se vivirá uno de los encuentros más esperados: Guatemala recibe a Panamá en un duelo directo por los primeros puestos, en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, a las 03:00 (hora local).

Surinam lidera la zona por diferencia de goles, empatado en puntos con Panamá (6), seguido muy de cerca por Guatemala (5) y El Salvador (3). Con solo dos jornadas restantes, cada punto puede marcar la diferencia entre clasificar o quedarse fuera.

Análisis del estado de forma de Guatemala

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena llega con confianza tras vencer 1-0 a El Salvador en la última fecha, resultado que revitalizó sus aspiraciones mundialistas. Fue una victoria sufrida pero vital, la primera en cinco partidos de clasificación, que refuerza su solidez defensiva y capacidad para competir en escenarios complicados.

El planteamiento del técnico mexicano ha sido pragmático y disciplinado, priorizando el orden atrás y buscando aprovechar las jugadas a balón parado o los contraataques. Los números lo reflejan: una victoria, dos empates y una derrota, con una diferencia de goles de 3 a 3.

Sin embargo, su rendimiento como local genera dudas. Guatemala perdió su único partido en casa en esta fase, lo que pone presión adicional sobre el equipo para aprovechar su estadio y su afición ante un rival directo. Su producción ofensiva ha sido limitada, y la falta de contundencia podría pasar factura ante una defensa experimentada como la panameña.

Panamá: invicto y en control

Por su parte, Panamá continúa mostrando la solidez que lo ha convertido en uno de los equipos más fiables de la región. Los dirigidos por Thomas Christiansen marchan invictos con una victoria y tres empates, sumando seis puntos que los mantienen segundos del grupo.

Su último partido terminó en empate 1-1 ante Surinam, un resultado que, aunque dejó un sabor agridulce, consolidó su condición de equipo difícil de vencer. Los canaleros han recibido solo dos goles en cuatro partidos, siendo uno de los equipos más equilibrados en defensa y mediocampo.

El sello de Christiansen es claro: estructura táctica, presión disciplinada y transiciones rápidas. Su equipo no necesita dominar la posesión para controlar el partido, y su fortaleza fuera de casa —con una victoria y un empate en dos visitas— demuestra su capacidad de adaptación y madurez competitiva.

Historial reciente entre ambos

El registro histórico reciente favorece ampliamente a Panamá. En los últimos cinco enfrentamientos, los canaleros suman dos victorias y tres empates, mientras que Guatemala no ha logrado vencerlos en este periodo.

El último duelo entre ambos terminó 1-1, confirmando la tendencia de partidos cerrados y tácticos, donde pequeños detalles marcan la diferencia. Panamá ha sabido ejecutar sus planes con precisión ante los chapines, lo que les otorga una ligera ventaja psicológica para este nuevo capítulo.

Comparación de estados de forma

Guatemala (últimos 5 partidos): 1 victoria, 2 empates, 2 derrotas.

1 victoria, 2 empates, 2 derrotas. Panamá (últimos 5 partidos): 1 victoria, 3 empates, 1 derrota.

La diferencia no parece abismal, pero Panamá ha mostrado mayor consistencia y capacidad para evitar derrotas, un rasgo clave en las eliminatorias. Guatemala, en cambio, ha alternado buenas actuaciones con caídas preocupantes, especialmente cuando no logra marcar primero.

Claves del partido

Guatemala buscará imponer su ritmo con un bloque compacto y presión alta, aunque sufre al generar peligro sostenido.

Panamá apostará por el control táctico, las transiciones rápidas y su solidez defensiva , su mayor fortaleza.

, su mayor fortaleza. El resultado podría definirse por una jugada aislada o una pelota parada, dado el bajo promedio de goles en los partidos de ambos equipos.

Pronóstico: Guatemala 0-1 Panamá

Se espera un partido cerrado, táctico y con pocas ocasiones claras. Panamá llega con más oficio y equilibrio entre líneas, mientras que Guatemala aún busca regularidad. Los canaleros podrían aprovechar su experiencia y efectividad en el contragolpe para llevarse tres puntos fundamentales que los acerquen a otra participación mundialista.

Consejos de apuestas

🏆 Resultado: Panamá o empate (doble oportunidad)

Panamá o empate (doble oportunidad) ⚽ Total de goles: Menos de 2.5

Menos de 2.5 🚫 Ambos equipos marcan: No

No 💡 Marcador exacto recomendado: Guatemala 0-1 Panamá

Last modified: noviembre 13, 2025