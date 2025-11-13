Nicaragua vs Honduras EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 5 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Selecciones

La selección de Honduras podría asegurar su clasificación al Mundial de 2026 este jueves, cuando visite a Nicaragua en el Estadio Nacional de Managua, por la quinta jornada de las eliminatorias de la CONCACAF.

El equipo dirigido por Reinaldo Rueda llega como líder del Grupo C con ocho puntos, tras golear 3-0 a Haití, mientras que Nicaragua continúa sin conocer la victoria en esta tercera ronda después de caer 4-1 ante Costa Rica.

Previa del partido

La selección nicaragüense dirigida por Marco Antonio Figueroa ha mostrado momentos de buen fútbol, pero la falta de solidez defensiva le ha costado resultados. En su más reciente encuentro ante Costa Rica, llegó a igualar el marcador, aunque encajó el segundo tanto solo dos minutos después.

Con apenas un punto en esta fase, Nicaragua necesita un milagro para mantener vivas sus aspiraciones. En casa ha mostrado algo más de consistencia, sumando puntos en tres de sus cuatro partidos eliminatorios disputados en Managua, incluyendo un empate 1-1 ante Costa Rica en la primera fecha.

Sin embargo, el equipo ha recibido nueve goles en sus tres últimos encuentros, una cifra que refleja su fragilidad defensiva ante rivales de peso. Además, no vence a Honduras desde 1965, cuando se impuso 2-0 en un amistoso. Desde entonces, los Catrachos se han mantenido invictos en 16 enfrentamientos consecutivos ante los nicaragüenses.

Honduras, a un paso del objetivo

Reinaldo Rueda, quien ya llevó a Honduras al Mundial de Sudáfrica 2010, está cerca de repetir la hazaña. Su equipo llega invicto y con una de las defensas más sólidas del torneo, siendo el único combinado de la CONCACAF que aún no ha recibido goles en esta ronda.

Con una victoria ante Nicaragua y un empate entre Costa Rica y Haití, los Catrachos podrían sellar matemáticamente su boleto a la Copa del Mundo. En caso contrario, les bastaría una victoria y un empate en sus dos últimos compromisos para asegurar el pase directo.

El combinado hondureño ha mostrado una gran mejoría desde su derrota por 6-0 ante Canadá en junio. Desde entonces, solo ha caído una vez (1-0 ante México) y ha recibido un gol o menos en ocho partidos consecutivos.

En el ataque, Anthony Lozano, Rigoberto Rivas y Romell Quioto fueron los autores del contundente 3-0 sobre Haití. Quioto, además, podría superar a Eduardo Bennett y convertirse en el octavo máximo goleador histórico de la selección hondureña.

Bajas y novedades

Honduras afrontará el compromiso con ausencias sensibles: Denil Maldonado, Edwin Rodríguez, Alexander López y José Julián Martínez Crisanto están lesionados. Aun así, la profundidad del plantel le permite mantener su solidez táctica y efectividad ofensiva.

En Nicaragua, se esperan más minutos para los jóvenes Emmanuel Gómez, Bancy Hernández, Jason Coronel y Junior Arteaga, quienes debutaron recientemente. Arteaga, además, fue el autor del gol nicaragüense en la derrota ante Costa Rica.

El delantero Byron Bonilla buscará igualar a Raúl Leguías en el quinto lugar de los máximos goleadores históricos de la selección.

Pronóstico

Honduras tiene la experiencia, el orden defensivo y la jerarquía colectiva para imponerse ante un rival que atraviesa una etapa de transición.

Pronóstico: Nicaragua 0-2 Honduras

Los Catrachos mantendrán su paso firme hacia el Mundial y podrían celebrar la clasificación con una jornada de anticipación.

