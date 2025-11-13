Chivas vs América EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Liga MX Femenil Apertura 2025

Liga MX Femenil

El futbol mexicano vivirá una nueva edición del Clásico Nacional, ahora en las semifinales de ida del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, cuando Chivas y América se enfrenten este jueves 13 de noviembre a las 20:07 horas (centro de México) en el Estadio Akron.

El encuentro podrá seguirse en vivo a través de Tubi y Amazon Prime Video.

Cómo llegan las Chivas

El Rebaño Sagrado vuelve a instalarse entre las mejores del torneo tras eliminar a Toluca con marcador global de 4-2.

Las dirigidas por Antonio Contreras empataron 2-2 en la ida en Guadalajara y cerraron la serie con autoridad, venciendo 2-0 en el Estadio Nemesio Diez.

En la fase regular, las rojiblancas ya saben lo que es ganarle al América: 2-0 en la Jornada 11, resultado que les da confianza de cara a esta semifinal.

Chivas mantiene su sello característico: orden defensivo, intensidad en medio campo y velocidad por las bandas. Con futbolistas como Carolina Jaramillo, Alicia Cervantes y Rubí Soto, el equipo tapatío buscará dar el primer golpe en casa y viajar al Azteca con ventaja.

Cómo llega el América

Las Águilas llegan encendidas tras una actuación imponente en los cuartos de final ante Rayadas. Luego de empatar 1-1 en la ida, el conjunto de Ángel Villacampa goleó 5-0 en la vuelta en el Estadio Azteca, sellando un global de 6-1.

El cuadro azulcrema mostró solidez, contundencia y un nivel ofensivo demoledor, con figuras como Katty Martínez, Alison González y Kiana Palacios, que atraviesan un momento brillante.

El América parte como favorito no solo por su rendimiento actual, sino también por su dominio histórico reciente, al haber ganado las últimas ocho series de liguilla frente a las Chivas.

Un Clásico con historia y pasión

Cada Clásico Nacional trasciende lo deportivo: es una rivalidad que paraliza al país y en la Liga MX Femenil ha ganado una dimensión especial.

Chivas busca revancha y orgullo, mientras que América quiere reafirmar su hegemonía y dar un paso más rumbo al título.

El duelo de ida se jugará este jueves en el Estadio Akron, mientras que el partido de vuelta se disputará en el Estadio Azteca, donde se definirá a la finalista del Apertura 2025.

Ficha del partido:

Partido: Chivas vs América

Chivas vs América Instancia: Semifinales – Ida

Semifinales – Ida Fecha: Jueves 13 de noviembre de 2025

Jueves 13 de noviembre de 2025 Hora: 20:07 horas (centro de México)

20:07 horas (centro de México) Sede: Estadio Akron

Estadio Akron Transmisión: Tubi y Amazon Prime Video

Last modified: noviembre 13, 2025