América vs Monterrey EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Liga MX Apertura 2025

El Club América está obligado a firmar una de las remontadas más importantes del torneo cuando reciba a los Rayados de Monterrey este sábado en el Estadio Azulcrema, oficialmente conocido como Estadio Ciudad de los Deportes. Tras caer 2-0 en el partido de ida, las Águilas disputarán su futuro en el Apertura 2025 de la Liga MX con la esperanza de avanzar a una nueva semifinal bajo el mando de André Jardine.

Monterrey logró una ventaja importante en el primer capítulo de la serie, aunque dejó vivo a su rival al no ampliar la diferencia en casa. Ese margen de dos goles les permite llegar con cierta calma, pero también con la presión de aguantar a un América que suele crecerse en este tipo de escenarios.

América, obligado a mostrar su mejor versión en casa

El conjunto azulcrema llega con la urgencia de revertir la eliminatoria frente a su gente. La derrota en el Gigante de Acero evidenció errores en el planteamiento inicial, mismos que André Jardine deberá corregir de inmediato si quiere mantener viva la ilusión del título. El América sabe que un gol tempranero puede cambiar por completo el desarrollo del encuentro y meter presión a un Monterrey que saldrá a defender su ventaja.

El objetivo de las Águilas no solo es avanzar de ronda, sino también alcanzar su quinta final consecutiva, una meta que cobra mayor relevancia tras la dolorosa derrota ante Toluca en el Clausura 2025, que aún permanece como una herida abierta en el entorno americanista.

Monterrey quiere justificar su inversión con el campeonato

Del otro lado, los Rayados saben que su ventaja es cómoda, pero no definitiva. Un gol en el arranque del juego les daría mucha tranquilidad y obligaría al América a una empresa prácticamente imposible. El proyecto regiomontano ha apostado fuerte en los últimos torneos, por lo que avanzar a la siguiente fase y, sobre todo, conquistar el campeonato se ha vuelto una exigencia más que una aspiración.

El técnico español Domenec Torrent buscará un equilibrio entre solidez defensiva y velocidad al contragolpe para contener a un rival que estará volcado al frente desde el primer minuto.

Cambios tácticos y posibles regresos clave

Todo apunta a que André Jardine realizará ajustes importantes con respecto al once que utilizó en la ida. Uno de los regresos más esperados es el de Allan Saint-Maximin, quien no vio minutos en el primer partido de la serie y ahora perfila para ser titular como revulsivo ofensivo.

En ataque también podría haber modificaciones. Tras el discreto desempeño de Rodrigo Aguirre como centro delantero, no se descarta el regreso de Henry Martín al once inicial, mientras que Víctor Dávila también aparece como una opción para reforzar la línea ofensiva.

Por el lado de Monterrey, Domenec Torrent también podría mover piezas pensando en proteger la ventaja. Una de las posibles salidas sería la de Ricardo Chávez, con ajustes puntuales en la zona defensiva para resistir el asedio azulcrema.

Horario y sede del América vs Monterrey

El duelo entre América y Monterrey se disputará este sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Ciudad de los Deportes, un escenario que promete una atmósfera espectacular con la afición azulcrema empujando desde el primer minuto.

Un duelo que promete drama y emociones al límite

Con una ventaja importante para Monterrey y un América obligado a arriesgarlo todo, el partido se perfila como uno de los más intensos del Apertura 2025. La historia, el contexto y la presión sobre ambos clubes anticipan un choque cargado de tensión, goles y dramatismo, donde cualquier detalle puede definir el rumbo hacia las semifinales de la Liga MX.

Last modified: noviembre 29, 2025