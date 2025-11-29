Toluca vs Juárez EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

Un Toluca a "medio gas" empató 0-0 ante Juárez en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025 para avanzar a las semifinales del campeonato tras haber ganado 2-1 en la ida.#Bravos #Toluca #LigaMX pic.twitter.com/SdeRlniMf7 — Fulbox (@fulboxOficial) November 30, 2025

La Liguilla del futbol mexicano volvió a demostrar por qué es sinónimo de intensidad, drama y emoción. En un duelo áspero y lleno de tensión, Toluca logró una valiosa remontada 1-2 en su visita a FC Juárez, resultado que lo perfila como favorito para sellar su pase a las semifinales en casa. El escenario ahora se pinta completamente de rojo rumbo al partido de vuelta.

Los Diablos reaccionaron tras recibir un gol tempranero y terminaron imponiendo su jerarquía en la frontera con anotaciones de Federico Pereira y Paulinho, este último tricampeón de goleo, quien volvió a ser determinante en la fase decisiva del torneo.

¿Qué necesita cada equipo para avanzar a semifinales?

La ventaja deportiva y el marcador global colocan a Toluca en una posición privilegiada para encarar la vuelta. El conjunto escarlata fue líder del torneo y ahora tendrá el respaldo de su afición en una cancha que suele convertirse en una fortaleza casi inexpugnable durante la Liguilla.

Toluca clasificará si gana el partido de vuelta, si empata en el global o incluso si pierde por un gol de diferencia, ya que avanzaría por su mejor posición en la tabla general. El margen de error sigue existiendo, pero el panorama luce ampliamente favorable para los dirigidos por Antonio Mohamed.

Por su parte, Juárez no tiene margen de especulación. El conjunto fronterizo necesita ganar por dos goles o más para avanzar a semifinales. Cualquier otro resultado lo deja eliminado. Para los Bravos, el duelo de vuelta representa la necesidad de firmar el partido más perfecto de su temporada.

Fecha, horario y sede del partido Toluca vs Juárez

El partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 se disputará este sábado 29 de noviembre en el siempre imponente Estadio Nemesio Diez. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

La Bombonera promete una noche brava, con un ambiente completamente rojísimo, presión desde las gradas y unos Bravos obligados a una remontada épica para seguir con vida en la Liguilla.

Toluca impuso condiciones en la ida con autoridad de campeón

En el partido de ida, Toluca mostró carácter tras recibir un gol de vestidor. El equipo nunca perdió el orden y comenzó a inclinar la cancha con presión alta, posesión controlada y profundidad por las bandas. Federico Pereira no solo fue clave en defensa, sino que también apareció en el marcador para devolver a los Diablos al partido.

La remontada quedó sellada con el tanto de Paulinho, quien confirmó su enorme momento al marcar el segundo gol y encaminar a Toluca rumbo al duelo definitivo en casa. La entrada de Helinho al minuto 52 aumentó el desequilibrio ofensivo y reforzó el dominio escarlata en la parte complementaria.

En el arco, Juárez evitó un marcador más amplio gracias a la gran actuación de Sebastián Jurado, quien detuvo varias opciones claras que pudieron ampliar la ventaja de los mexiquenses.

Toluca espera el regreso de Alexis Vega

Una de las decisiones llamativas del cuerpo técnico fue no convocar a Alexis Vega para el partido de ida, con la intención de continuar su proceso de recuperación física. Todo indica que el delantero podría estar disponible para el juego de vuelta, lo que reforzaría aún más el potencial ofensivo de los Diablos Rojos.

En defensa, Pereira volvió a ser figura por sus intervenciones en momentos de mayor presión, consolidándose como una de las piezas más sólidas del sistema escarlata en esta Liguilla.

Juárez, obligado a una proeza en territorio hostil

A pesar de la derrota, Juárez mostró resistencia y tuvo en su portero a su gran figura. Sin embargo, el conjunto fronterizo también sufrió una baja importante cuando su lateral salió lesionado al minuto 20, obligando al ingreso de Diego Ochoa. Esa modificación alteró el esquema y dejó espacios que Toluca supo explotar.

Para los Bravos no hay margen: deberán atacar desde el silbatazo inicial, asumir riesgos y buscar una remontada histórica ante un rival que sabe manejar ritmos, tempos y contragolpes como pocos en el futbol mexicano.

Transmisión del partido Toluca vs Juárez

El partido de vuelta de los Cuartos de Final entre Toluca y Juárez se jugará el sábado 29 de noviembre a las 19:05 horas y podrá verse a través de Canal 7 de TV Azteca, Canal 5 de Televisa, TUDN, Fox One y Caliente TV.

