San Vicente vs México EN VIVO Hora y Canal Por Internet Eliminatorias CONCACAF Mundial Femenil 2027

Selecciones

La Selección Mexicana Femenil comienza este sábado su camino rumbo a la Copa Mundial Femenina Brasil 2027 con un compromiso que luce favorable en el papel ante San Vicente y las Granadinas, dentro del arranque de la eliminatoria de la Concacaf W. Con figuras como Charlyn Corral y Jacqueline Ovalle, el conjunto tricolor parte como amplio favorito frente a un rival caribeño que aún no cuenta con una liga profesional.

Bajo el mando del estratega español Pedro López, México busca consolidar un nuevo proceso que le permita volver a una Copa del Mundo tras quedar fuera de las ediciones de Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023, dos ausencias que marcaron un duro golpe para el fútbol femenil nacional.

México, amplio favorito por ranking y jerarquía internacional

De acuerdo con el ranking de la FIFA, México ocupa actualmente el puesto 29 del mundo, mientras que San Vicente y las Granadinas se localiza en la posición 162, mostrando una brecha considerable en experiencia, nivel competitivo y desarrollo estructural.

El equipo mexicano llega liderado por Charlyn Corral, exjugadora del Atlético de Madrid y máxima goleadora de la Liga MX Femenil en el reciente torneo Apertura con Pachuca, así como por Jacqueline Ovalle, considerada la futbolista más talentosa de esta generación y actual elemento del Orlando Pride de la NWSL.

Del otro lado, San Vicente y las Granadinas es dirigida por Alnif Williams, quien asumió el cargo en mayo con la misión de dar mayor estructura a un equipo que no cuenta con competencia profesional local. Su principal referente es la capitana Chelsea Cordice, mediocampista de 24 años caracterizada por su habilidad para romper líneas en conducción.

Grupo A de Concacaf W: el camino rumbo al Mundial

México y San Vicente y las Granadinas comparten el Grupo A de esta eliminatoria junto con Puerto Rico, Santa Lucía e Islas Vírgenes. Solo los mejores equipos avanzarán a la siguiente fase, por lo que cada encuentro desde el arranque resulta determinante en la ruta hacia Brasil 2027.

Para el Tri Femenil, el objetivo es claro: imponer condiciones desde el primer partido, sacar ventaja en diferencia de goles y evitar cualquier sorpresa ante selecciones que, en el papel, lucen por debajo.

Kiana Palacios, baja sensible antes del debut

Previo al inicio del certamen, la selección mexicana informó mediante un comunicado oficial que Kiana Palacios causará baja para esta primera ronda de los clasificatorios tras lesionarse en la final del Apertura 2025 entre Tigres y América Femenil. Ante su ausencia, el cuerpo técnico decidió convocar a Myra Delgadillo, jugadora de las Tuzas del Pachuca.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre la gravedad de la lesión, por lo que se espera que en los próximos días haya una actualización sobre su estado físico.

Una base sólida con el talento de la Liga MX Femenil

La convocatoria de la Selección Mexicana Femenil está conformada principalmente por jugadoras provenientes de Tigres, América, Monterrey y Pachuca, clubes que se han consolidado como la columna vertebral del fútbol femenil nacional. Esta base combina la experiencia de futbolistas consolidadas con el impulso de jóvenes talentos que buscan afianzarse en la selección mayor.

Con este equilibrio, México pretende mostrar un funcionamiento sólido desde el inicio del clasificatorio, imponer su estilo de juego y comenzar con paso firme la ruta mundialista.

Last modified: noviembre 29, 2025