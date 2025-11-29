Palmeiras vs Flamengo EN VIVO Hora y Canal Por Internet Final Copa Libertadores 2025

Copas Internacionales

Este sábado por la noche, el continente sudamericano se paraliza. En el Estadio Monumental se enfrentan dos auténticos gigantes del fútbol brasileño y sudamericano: el Palmeiras y el Flamengo disputan la gran final de la Copa Libertadores en un duelo que promete ser espectacular, dramático y de pronóstico reservado.

Palmeiras busca la gloria continental, mientras que Flamengo quiere cerrar una temporada ya histórica con otro trofeo internacional.

El camino imponente del Palmeiras hacia la final

El Palmeiras llega a esta final con una campaña continental impresionante. El equipo dirigido por Abel Ferreira dominó por completo su grupo, terminando con marca perfecta de seis victorias en seis partidos, con 17 goles a favor y apenas cuatro en contra.

Su fortaleza defensiva y contundencia ofensiva lo convirtieron rápidamente en uno de los equipos más temidos del torneo, especialmente jugando como local, donde permaneció invicto durante toda la competición.

En los octavos de final arrolló a Universitario con un global de 4-0, luego eliminó al poderoso River Plate en cuartos de final con un contundente 5-2 global, pero su serie más dramática llegó en semifinales ante LDU Quito: cayó 3-0 en la ida como visitante y protagonizó una remontada épica ganando 4-0 en casa para sellar su pase a la final.

Sin embargo, fuera del torneo continental, el Verdão atraviesa un bache preocupante. No ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, con dos empates y tres derrotas, incluyendo una caída 3-2 ante Gremio en su duelo más reciente.

Flamengo llega como campeón y con mayor regularidad

Del otro lado aparece un Flamengo sólido, confiado y ya campeón del Brasileirao. El equipo dirigido por Filipe Luis terminó segundo en su grupo con 11 puntos y avanzó con paso firme en las rondas de eliminación directa.

En octavos de final superó a Internacional con un global de 3-0, en cuartos eliminó a Estudiantes en una dramática tanda de penales y en semifinales dejó en el camino a Racing Club con un ajustado triunfo global de 1-0.

En sus últimos cinco partidos, el Flamengo registra tres victorias, un empate y una derrota, mostrando un nivel más estable que su rival. Su duelo más reciente terminó 1-1 ante el Atlético Mineiro gracias a un gol agónico de Bruno Henrique en tiempo añadido.

Historial reciente y ventaja psicológica del Flamengo

El antecedente inmediato favorece al Flamengo, que ganó el último enfrentamiento entre ambos por 3-2. Además, los rojinegros han ganado tres de los últimos cinco duelos directos, con una victoria y un empate del Palmeiras.

A pesar de ello, las finales de Libertadores son impredecibles, y cuando se enfrentan dos pesos pesados del fútbol brasileño, cualquier factor puede ser decisivo.

Las bajas que condicionan la gran final

Palmeiras tendrá ausencias sensibles. No estará Figueiredo, fuera desde marzo por una grave lesión de ligamentos. Lucas Evangelista sigue de baja por lesión muscular, mientras que Paulinho tampoco estará disponible por un problema en la espinilla.

Además, el portero titular Weverton es duda tras sufrir una fractura en la mano. Aunque ya entrena con férula protectora, su presencia se definirá hasta última hora.

En Flamengo, Gonzalo Plata será baja por suspensión, mientras que Pedro está fuera por lesión en el muslo. En contraparte, Bruno Henrique pelea por un puesto como titular tras marcar recientemente, y en defensa se perfila la dupla Leo Pereira–Danilo.

Claves tácticas de la final de Libertadores

Este partido enfrenta dos estilos muy marcados. Palmeiras apuesta por el orden táctico, la solidez defensiva y el golpeo oportuno. Flamengo, en cambio, propone velocidad, presión alta y desequilibrio individual.

Será una batalla de detalle mínimo, donde los errores defensivos, la pelota parada y el manejo emocional pueden definir al nuevo campeón de América.

Pronóstico final Palmeiras vs Flamengo

Todo apunta a una final cerrada, intensa y con emociones hasta el último minuto. Palmeiras tiene la capacidad de resistir los 90 minutos por su fortaleza colectiva, pero Flamengo llega con la mentalidad ganadora y la confianza que otorga haber sido campeón de liga.

Pronóstico final: Palmeiras 2-2 Flamengo, con Flamengo coronándose campeón en tanda de penales.

Last modified: noviembre 29, 2025