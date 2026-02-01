Athletic vs Real Sociedad EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 22 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

San Mamés será el escenario del derbi vasco este domingo por la noche, en un partido clave para dos equipos que atraviesan momentos muy distintos en LaLiga. El Athletic Bilbao llega golpeado y urgido de puntos, mientras que la Real Sociedad vive uno de sus mejores tramos de la temporada y busca confirmar su buen momento en terreno enemigo.

El Athletic afronta el derbi tras quedar eliminado de la Champions League luego de caer 3-2 en casa ante el Sporting de Lisboa, un golpe duro para un equipo que ha resentido la carga de partidos en múltiples competiciones. En la liga, los dirigidos por Ernesto Valverde viven una realidad preocupante: ocupan la parte baja de la tabla con 24 puntos en 21 jornadas y vienen de perder 2-1 ante el Sevilla. A solo tres puntos de la zona de descenso, el clásico aparece como una oportunidad para cambiar el rumbo y recuperar confianza, especialmente antes de su compromiso de cuartos de final de Copa del Rey ante el Valencia.

La Real Sociedad, en contraste, llega lanzada. El equipo de Pellegrino Matarazzo ha ganado sus últimos tres partidos de liga y suma cuatro triunfos consecutivos en todas las competiciones, incluso superando adversidades como expulsiones en jornadas recientes. Con siete partidos sin perder, la Real se ha colocado en la octava posición, a solo cinco puntos de zona europea, y ya sabe lo que es vencer al Athletic esta temporada tras el 3-2 del duelo de ida.

El historial favorece ligeramente al Athletic, con 68 victorias en 172 enfrentamientos, pero el presente pesa más que la estadística. Con bajas sensibles en el conjunto rojiblanco y una Real Sociedad en plena racha, el derbi promete intensidad y tensión hasta el final.

Pronóstico: por el momento futbolístico y la solidez mostrada en las últimas semanas, la Real Sociedad parte con ventaja para salir de San Mamés con los tres puntos. Se espera un partido cerrado y de alta intensidad, pero el mejor ritmo visitante podría marcar la diferencia. Pronóstico final: Athletic Bilbao 1-2 Real Sociedad.

