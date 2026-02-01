Querétaro vs Pachuca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

La Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX llegará a su fin este domingo con el duelo entre Querétaro y Pachuca en el Estadio La Corregidora, un partido marcado por la urgencia de ambos equipos por comenzar a escalar posiciones y evitar rezagarse desde temprano en el torneo.

Los Gallos Blancos llegan a este compromiso sin conocer la victoria en el certamen. Con un empate y dos derrotas, el equipo dirigido por Esteban González ha evidenciado problemas defensivos y una falta de regularidad que ya empieza a generar presión interna. La localía aparece como un factor clave para Querétaro, que necesita sumar de a tres para cambiar la narrativa de su arranque y darle un respiro a su cuerpo técnico.

Del otro lado, Pachuca tampoco ha tenido el inicio esperado. Bajo el mando de Esteban Solari, los Tuzos registran un triunfo, un empate y una derrota, con una producción ofensiva discreta que no corresponde al potencial de su plantilla. Para el conjunto hidalguense, este encuentro es una prueba importante, ya que por aspiraciones y calidad está obligado a pelear por puestos de liguilla, y dejar puntos ante Querétaro podría complicar ese objetivo desde muy temprano.

Aunque en el papel no luce como el partido más atractivo de la jornada, el contexto de necesidad puede provocar un duelo intenso y abierto. Además, los antecedentes recientes favorecen a los Gallos: en los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, Pachuca solo ha conseguido una victoria, mientras que Querétaro suma dos triunfos y dos empates, convirtiendo al Corregidora en una cancha incómoda para los Tuzos.

Dónde ver EN VIVO Querétaro vs Pachuca

Fecha: Domingo 1 de febrero

Domingo 1 de febrero Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

17:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: La Corregidora, Querétaro

La Corregidora, Querétaro Transmisión: FOX One

Pronóstico: se espera un partido parejo, con pocas concesiones y mucha disputa en medio campo. Querétaro suele crecer en casa ante Pachuca, pero la mayor calidad individual de los Tuzos podría inclinar la balanza. Un empate luce como el escenario más probable, aunque un triunfo visitante por la mínima no sería sorpresa. Marcador estimado: Querétaro 1-1 Pachuca.

