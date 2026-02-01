Tottenham vs Manchester City EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 24 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

El Tottenham Hotspur recibe este domingo al Manchester City en uno de los duelos más atractivos de la jornada en la Premier League, con realidades muy distintas pese a que ambos llegan impulsados por triunfos 2-0 en la Champions League. Los Spurs vencieron al Eintracht Frankfurt y los Citizens hicieron lo propio ante el Galatasaray, pero mientras el City busca consolidar su reacción liguera, el Tottenham sigue sin encontrar estabilidad en el campeonato doméstico.

El momento de los Lilywhites genera más dudas que certezas. Bajo el mando de Thomas Frank, el Tottenham no ha ganado en la Premier League en lo que va de 2026, con un balance de tres empates y dos derrotas. El más reciente fue un agónico 2-2 ante el Burnley, donde nuevamente sus defensas centrales, Micky van de Ven y Cristian Romero, evitaron una derrota aún más dolorosa. Aun así, el equipo marcha en una preocupante 14ª posición, lejos de las expectativas iniciales, y Frank registra el peor promedio de puntos en casa de cualquier técnico del club en la era Premier, con apenas 0.82 por partido.

La Champions League ha servido como bálsamo momentáneo para el Tottenham, que extendió su racha invicta a tres partidos en todas las competiciones tras vencer al Frankfurt, pero la presión sigue creciendo en la liga, donde el descontento de la afición ya es evidente. El duelo ante el City se presenta como una oportunidad para cambiar la narrativa, aunque el contexto no parece favorable.

Del otro lado, el Manchester City llega con sed de revancha. Los de Pep Guardiola aún recuerdan la sorpresiva derrota 2-0 sufrida ante los Spurs en agosto, pero han respondido bien en sus visitas recientes al Tottenham Hotspur Stadium, con dos triunfos consecutivos en liga. Ahora buscan hacer historia con una tercera victoria seguida como visitantes ante este rival. Además, los Citizens encadenan dos triunfos consecutivos en todas las competiciones y lograron romper su mala racha liguera al vencer al Wolverhampton, resultado que les permitió recortar distancia con el Arsenal en la pelea por el título.

Aunque el Tottenham es históricamente uno de los equipos que más problemas le ha generado a Guardiola, el momento actual inclina la balanza hacia el City. La fragilidad de los Spurs en la Premier League y su crisis de lesiones contrastan con un Manchester City que empieza a recuperar solidez y confianza justo cuando más lo necesita.

Pronóstico: se espera un partido intenso, pero con el City imponiendo su jerarquía y aprovechando las debilidades defensivas y anímicas del Tottenham en la liga. Incluso sin algunas piezas clave, los de Guardiola parten como favoritos. Pronóstico final: Tottenham 1-3 Manchester City.

Last modified: febrero 1, 2026