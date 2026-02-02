Written by: febrero 2, 2026 Ligas Europeas

Mallorca vs Sevilla EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 22 LaLiga 2025-26

Sevilla vs Mallorca

La actividad de La Liga continúa este lunes por la noche con un partido clave en la lucha por la permanencia y la estabilidad en media tabla. El Mallorca recibe al Sevilla en Son Moix, con ambos equipos necesitados de puntos, aunque por objetivos distintos. Los bermellones llegan en zona de descenso, mientras que los nervionenses buscan encadenar triunfos y alejarse definitivamente del peligro.

El Mallorca ocupa la 18.ª posición con 21 puntos tras 21 jornadas, resultado de cinco victorias, seis empates y 10 derrotas. El equipo de Jagoba Arrasate atraviesa un momento irregular, con tres derrotas en sus últimos cuatro partidos de liga, incluida la goleada 3-0 ante el Atlético de Madrid. Sin embargo, su fortaleza como local ha sido clave durante la temporada: solo dos derrotas en 10 partidos en casa y un triunfo reciente y valioso por 3-2 frente al Athletic de Bilbao, que le permite seguir muy cerca de la salvación.

El Sevilla, por su parte, llega con un ligero impulso anímico tras vencer 2-1 al Athletic en la última jornada, su primera victoria liguera desde mediados de diciembre. El equipo de Matías Almeyda se sitúa 13.º con 24 puntos, apenas tres por encima de la zona de descenso, y aunque ha mostrado capacidad ofensiva con 28 goles a favor, su fragilidad defensiva sigue siendo un problema, con 33 tantos encajados, uno de los peores registros del campeonato. Además, su rendimiento como visitante ha sido discreto, con solo 11 puntos sumados en 10 salidas.

El historial reciente entre ambos tampoco es del todo favorable para el Sevilla fuera de casa. Los andaluces no ganan en Mallorca desde octubre de 2022 y solo han vencido una vez a los bermellones en sus últimos cinco enfrentamientos. Eso sí, el Mallorca ya demostró esta temporada que puede hacerle daño, imponiéndose 3-1 en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Pronóstico: se espera un partido equilibrado, con ritmo controlado y pocas concesiones. El Sevilla llega en mejor forma, pero el Mallorca suele crecer en casa y sabe que no puede dejar escapar puntos. Todo apunta a un empate cerrado. Marcador estimado: Mallorca 1-1 Sevilla.

Etiquetas: , , , , Last modified: febrero 2, 2026
Querétaro vs Pachuca Previous Story
Querétaro vs Pachuca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Liga MX Clausura 2026
Next Story
Sunderland vs Burnley EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 24 Premier League 2025-26

Related Posts

Real Sociedad vs Athletic

Athletic vs Real Sociedad EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 22 LaLiga 2025-26

Written by: febrero 1, 2026

San Mamés será el escenario del derbi vasco este domingo por la noche, en un partido clave para dos equipos que atraviesan momentos muy...

Read More
Real Madrid vs Rayo Vallecano

Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 22 LaLiga 2025-26

Written by: febrero 1, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Real Madrid buscará prolongar...

Read More
Elche vs Barcelona

Elche vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 22 LaLiga 2025-26

Written by: enero 31, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Barcelona afronta una visita...

Read More
Levante vs Atlético de Madrid

Levante vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 22 LaLiga 2025-26

Written by: enero 30, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Atlético de Madrid vuelve a...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *