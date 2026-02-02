Mallorca vs Sevilla EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 22 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

La actividad de La Liga continúa este lunes por la noche con un partido clave en la lucha por la permanencia y la estabilidad en media tabla. El Mallorca recibe al Sevilla en Son Moix, con ambos equipos necesitados de puntos, aunque por objetivos distintos. Los bermellones llegan en zona de descenso, mientras que los nervionenses buscan encadenar triunfos y alejarse definitivamente del peligro.

El Mallorca ocupa la 18.ª posición con 21 puntos tras 21 jornadas, resultado de cinco victorias, seis empates y 10 derrotas. El equipo de Jagoba Arrasate atraviesa un momento irregular, con tres derrotas en sus últimos cuatro partidos de liga, incluida la goleada 3-0 ante el Atlético de Madrid. Sin embargo, su fortaleza como local ha sido clave durante la temporada: solo dos derrotas en 10 partidos en casa y un triunfo reciente y valioso por 3-2 frente al Athletic de Bilbao, que le permite seguir muy cerca de la salvación.

El Sevilla, por su parte, llega con un ligero impulso anímico tras vencer 2-1 al Athletic en la última jornada, su primera victoria liguera desde mediados de diciembre. El equipo de Matías Almeyda se sitúa 13.º con 24 puntos, apenas tres por encima de la zona de descenso, y aunque ha mostrado capacidad ofensiva con 28 goles a favor, su fragilidad defensiva sigue siendo un problema, con 33 tantos encajados, uno de los peores registros del campeonato. Además, su rendimiento como visitante ha sido discreto, con solo 11 puntos sumados en 10 salidas.

El historial reciente entre ambos tampoco es del todo favorable para el Sevilla fuera de casa. Los andaluces no ganan en Mallorca desde octubre de 2022 y solo han vencido una vez a los bermellones en sus últimos cinco enfrentamientos. Eso sí, el Mallorca ya demostró esta temporada que puede hacerle daño, imponiéndose 3-1 en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Pronóstico: se espera un partido equilibrado, con ritmo controlado y pocas concesiones. El Sevilla llega en mejor forma, pero el Mallorca suele crecer en casa y sabe que no puede dejar escapar puntos. Todo apunta a un empate cerrado. Marcador estimado: Mallorca 1-1 Sevilla.

Last modified: febrero 2, 2026