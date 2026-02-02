Arsenal vs Chelsea EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Copa de la Liga 2025-2026

Ligas Europeas

El Emirates Stadium será el escenario este martes de una nueva edición del derbi londinense entre Arsenal y Chelsea, correspondiente al partido de vuelta de las semifinales de la EFL Cup. Los Gunners llegan con una ligera ventaja de 3-2 obtenida en Stamford Bridge, por lo que los Blues están obligados a remontar si quieren alcanzar la final.

El Arsenal atraviesa una temporada 2025-26 sobresaliente. El equipo de Mikel Arteta se mantiene líder de la Premier League, fue primero en la fase liguera de la Champions League, sigue con vida en la FA Cup y está muy cerca de sellar su pase a la final de la Copa de la Liga. En este torneo, los Gunners han mostrado solidez desde las primeras rondas y supieron golpear en momentos clave en la ida, con goles tempranos y una gran capacidad para responder a los intentos de reacción del Chelsea. Tras algunos tropiezos recientes en liga, el contundente 4-0 ante Leeds ha devuelto confianza y ritmo a un equipo que suele hacerse fuerte en casa.

El Chelsea, en cambio, llega con la moral alta y en pleno crecimiento bajo el mando de Liam Rosenior. El nuevo técnico ha cambiado la dinámica del equipo, sumando seis victorias en sus primeros siete partidos y encadenando cinco triunfos consecutivos antes de este duelo. Destacan la victoria europea ante el Nápoles y la épica remontada frente al West Ham, que confirman el buen momento anímico de los Blues. No obstante, su gran asignatura pendiente sigue siendo el historial reciente ante el Arsenal, ya que no han logrado vencerlos en sus últimos 10 enfrentamientos y han perdido sus tres visitas más recientes al Emirates.

Cierre y pronóstico

Se espera un partido intenso, con el Chelsea obligado a proponer y el Arsenal apostando por la gestión del resultado y los espacios. La confianza de los Blues promete un duelo abierto, pero la solidez de los Gunners como locales y su ventaja en la eliminatoria marcan la diferencia. El pronóstico apunta a una victoria del Arsenal por 2-1, resultado que sellaría el 5-3 global y confirmaría su pase a la final de la EFL Cup.

Last modified: febrero 2, 2026