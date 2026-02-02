Albacete vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Copa del Rey 2025-2026

Ligas Europeas

El Estadio Carlos Belmonte será el escenario de una noche histórica este martes, cuando el Albacete Balompié reciba al FC Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey. El conjunto de Segunda División vive un momento especial en la competición y buscará prolongar su racha soñada ante el club más laureado del torneo, que llega como claro favorito y vigente campeón.

El Albacete afronta este compromiso en un gran estado de forma, manteniéndose invicto en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con cuatro victorias y un empate. Actualmente ubicado en la 12.ª posición de LaLiga Hypermotion, el equipo de Alberto González ha encontrado equilibrio y confianza, algo que se ha reflejado especialmente en la Copa del Rey. Tras una eliminación temprana la temporada pasada, el conjunto manchego ha mostrado una versión mucho más competitiva, coronada con una épica victoria en octavos de final frente al Real Madrid, en un partido lleno de dramatismo que terminó 3-2 gracias a un doblete decisivo de Jefte Betancor. Además, el reciente triunfo liguero por 2-0 ante el Real Zaragoza ha reforzado aún más el ánimo de un equipo que sueña con repetir, al menos, su histórica actuación de la temporada 1994-95, cuando alcanzó las semifinales.

El Barcelona llega a Albacete con el peso de la historia y la jerarquía que lo convierten en el rival a vencer. El equipo de Hansi Flick es el máximo ganador de la Copa del Rey con 32 títulos y defiende la corona obtenida la temporada pasada tras vencer al Real Madrid en una final inolvidable. A nivel doméstico, los blaugranas atraviesan un gran momento, liderando La Liga con 55 puntos y encadenando cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. La remontada por 3-1 ante el Elche el fin de semana, con goles de Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford, confirmó la profundidad y el poder ofensivo de una plantilla acostumbrada a este tipo de escenarios. Además, el Barcelona ha dominado históricamente este enfrentamiento, ganando los últimos seis duelos ante el Albacete.

Cierre y pronóstico

El Albacete buscará competir con intensidad, apoyado por su afición y la inercia positiva que ha construido en la Copa, pero el contexto, la experiencia y la calidad individual del Barcelona deberían marcar la diferencia conforme avancen los minutos. Se espera un partido serio del campeón defensor, capaz de controlar los momentos clave y golpear cuando sea necesario. El pronóstico apunta a un triunfo del Barcelona por 3-1, resultado que confirmaría su clasificación a las semifinales y pondría fin a la valiente, pero histórica, aventura copera del conjunto manchego.

Last modified: febrero 2, 2026