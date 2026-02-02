Bolonia vs Milán EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 23 Serie A 2025-26

Serie A

La jornada 23 de la Serie A ofrece un duelo atractivo este martes por la noche, cuando el AC Milan, firme aspirante al título, visite el Stadio Renato Dall’Ara para medirse a un Bolonia que navega en la zona media de la tabla y necesita reaccionar ante su afición. El cruce reedita la final de la Coppa Italia de la temporada pasada, un recuerdo todavía reciente para ambos conjuntos.

Contexto del partido

A pesar de haber dejado puntos en el camino desde el inicio de 2026, el Milan continúa siendo el perseguidor más cercano del Inter de Milán en la pelea por el Scudetto. Los hombres de Massimiliano Allegri vienen de un empate muy trabajado ante la Roma, en un encuentro donde resistieron durante largos tramos gracias a la solidez de su capitán, Mike Maignan, recientemente renovado hasta 2031.

Ese resultado permitió a los Rossoneri extender su impresionante racha a 21 partidos invictos en la Serie A, la más larga actualmente entre las cinco grandes ligas europeas. Desde aquella sorpresiva derrota ante el Cremonese en la jornada inaugural, el Milan no ha vuelto a caer en liga, y sus únicas derrotas oficiales desde agosto se han producido en competiciones de eliminación directa.

El momento del Bolonia

El Bolonia, por su parte, vive una realidad muy distinta. Tras el histórico título copero de la campaña pasada, el equipo de Vincenzo Italiano ha ido perdiendo fuerza conforme avanzó la temporada. Solo ha ganado uno de sus últimos 10 partidos de liga y se encuentra ahora más cerca de la mitad baja de la tabla que de los puestos europeos.

La dolorosa derrota ante el Génova la semana pasada reflejó su momento: tras ir ganando 2-0 al descanso, el equipo se descompuso tras la expulsión de Lukasz Skorupski, encajando tres goles en la segunda mitad, incluido uno en tiempo añadido. Aunque la victoria europea ante el Maccabi Tel Aviv dio algo de oxígeno, los Rossoblu regresan a casa con la presión de cortar una racha de cinco partidos sin ganar en el Dall’Ara, donde solo han sumado un punto recientemente.

Antecedentes

Si bien el Bolonia sorprendió al Milan en la final de la Coppa Italia, los Rossoneri se tomaron revancha en septiembre con una victoria ajustada en San Siro, decidida por Luka Modric. Históricamente, el Milan ha sabido competir bien en este escenario, apoyado en un rendimiento sólido como visitante durante toda la temporada.

Pronóstico

Todo apunta a un partido disputado, pero el momento y la consistencia juegan a favor del conjunto visitante. El Milan ha construido buena parte de su candidatura al título gracias a su fiabilidad fuera de casa, donde aún no conoce la derrota y ha encajado muy pocos goles. El Bolonia, en cambio, atraviesa un tramo de dudas y se ha mostrado vulnerable incluso en su propio estadio.

Pronóstico final: Bolonia 1-2 AC Milan. Los Rossoneri deberían imponer su mayor solidez y experiencia para llevarse tres puntos clave en la lucha por el Scudetto.

