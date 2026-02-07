Valencia vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 23 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El Atlético de Madrid intentará reencontrarse con la victoria en La Liga este domingo cuando reciba al Real Betis en el Estadio Metropolitano, en un duelo clave entre dos equipos instalados en la parte alta de la tabla. Los dirigidos por Diego Simeone llegan como terceros del campeonato, a 10 puntos del líder Barcelona, mientras que el conjunto verdiblanco ocupa la quinta posición, también a 10 unidades de los rojiblancos.

Así llega el Atlético de Madrid

A estas alturas de la temporada, el Atlético ya no parece estar en la pelea directa por el título, pero su objetivo sigue siendo claro: asegurar un lugar entre los cuatro primeros. Con un balance de 13 victorias, seis empates y tres derrotas, el equipo colchonero ha mostrado regularidad, además de haber sellado su clasificación a los octavos de final de la Champions League.

Entre semana, los rojiblancos enviaron un mensaje contundente al golear 5-0 al Real Betis en la Copa del Rey, resultado que los coloca en semifinales, donde se medirán al Barcelona. Sin embargo, en la última jornada de liga empataron 0-0 ante el Levante, por lo que este compromiso aparece como una oportunidad ideal para volver a sumar de a tres.

Además, el Metropolitano se ha convertido en una auténtica fortaleza: el Atlético presume el mejor registro como local en La Liga, con 31 puntos obtenidos en 11 partidos ante su afición.

Así llega el Real Betis

El Real Betis de Manuel Pellegrini atraviesa una campaña positiva y competitiva. Con 35 puntos en 22 jornadas, los sevillanos se mantienen en la quinta posición, aún con opciones de acercarse a los puestos de Champions League y con margen para pelear en el tramo final del torneo.

La reciente goleada sufrida ante el Atlético en la Copa del Rey fue un golpe duro, pero el equipo reaccionó de buena manera al vencer 2-1 al Valencia en La Liga el fin de semana pasado. Además, los verdiblancos continúan con vida en Europa, tras asegurar su clasificación a la fase eliminatoria de la Europa League.

Eso sí, su desempeño como visitante ha sido irregular: solo dos triunfos en 11 partidos fuera de casa, aunque destaca que apenas ha perdido en dos ocasiones, acumulando siete empates, lo que lo convierte en un rival difícil de doblegar.

Antecedentes recientes

Atlético ganó 2-0 el partido de ida de esta temporada.

el partido de ida de esta temporada. En el Metropolitano, los rojiblancos vencieron 4-1 al Betis la campaña pasada.

al Betis la campaña pasada. El Atlético mantiene una clara fortaleza como local frente a los verdiblancos.

Cierre y pronóstico

Todo apunta a un encuentro cerrado, intenso y muy disputado, con un Betis que buscará revancha y un Atlético decidido a imponer condiciones en casa. El empate no sería una sorpresa, pero el contexto, la localía y el momento reciente favorecen ligeramente a los colchoneros.

Pronóstico: Atlético de Madrid 2-1 Real Betis

Se espera un partido parejo que podría definirse por detalles, con el Atlético aprovechando su solidez en el Metropolitano para quedarse con los tres puntos.

Last modified: febrero 7, 2026