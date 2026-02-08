SuperBowl LX EN VIVO Hora y Canal Por Internet Seattle Seahawks vs New England Patriots 2026

Written by: febrero 8, 2026 NFL

El Super Bowl LX se juega este domingo a las 6:30 p.m. ET en el Levi’s Stadium de Santa Clara, con transmisión por NBC y Peacock. Los Seattle Seahawks y los New England Patriots se vuelven a encontrar en el escenario más grande, once años después del inolvidable Super Bowl XLIX. Seattle llega como primer sembrado de la NFC, New England como segundo de la AFC, y con la historia en juego: los Patriots buscan convertirse en el primer equipo con siete anillos.

Seattle Seahawks

Seattle ha sido el equipo más completo de la temporada. Con marca de 14-3 y el mejor diferencial de jugadas explosivas de la NFL, los Seahawks combinan una ofensiva capaz de castigar profundo con la mejor defensa del campeonato, permitiendo apenas 17.2 puntos por partido.
Bajo el mando de Mike Macdonald, el equipo dio un salto defensivo brutal, mientras que Sam Darnold ha recuperado su mejor versión en playoffs. Si juega limpio y evita pérdidas, Seattle tiene ventaja clara. El arma diferencial puede ser Jaxon Smith-Njigba, acompañado por el factor sorpresa de Rashid Shaheed en ofensiva o equipos especiales.

New England Patriots

New England llega sin hacer tanto ruido, pero con un camino durísimo en playoffs. El equipo de Mike Vrabel se apoya en la madurez de su cultura y en un Drake Maye que viene de una temporada de nivel MVP. Aunque la ofensiva no ha sido explosiva en postemporada, los Patriots saben controlar el ritmo, proteger el balón y golpear en momentos clave.
La gran incógnita está en la línea ofensiva, que deberá resistir la presión constante de Seattle. Si el juego terrestre con Rhamondre Stevenson logra establecerse, New England puede mantener el partido cerrado hasta el final.

Halftime Show

El espectáculo de medio tiempo estará a cargo de Bad Bunny, uno de los artistas latinos más influyentes del mundo. Ganador de múltiples premios Grammy, el puertorriqueño promete un show cargado de energía con éxitos como “Tití Me Preguntó”, “Dakiti” y “Me Porto Bonito”, en un escenario que apunta a ser uno de los más vistos en la historia reciente del Super Bowl.

Conclusión y pronóstico

Este Super Bowl es un choque entre la mejor defensa de la liga y un equipo que sabe sobrevivir bajo presión. Seattle llega con más talento global y mejores métricas, pero New England ha demostrado que puede incomodar a cualquiera y mantenerse en juego hasta el último cuarto.

Pronóstico: Seahawks 27 – Patriots 20
Seattle debería imponer su físico y profundidad, aunque no sin resistencia. Si Darnold protege el balón, el Lombardi viajará al noroeste.

