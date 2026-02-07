Atlético de Madrid vs Betis EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 23 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El Atlético de Madrid buscará reencontrarse con la victoria en La Liga cuando reciba este domingo al Real Betis en el Estadio Metropolitano, en un duelo directo entre dos equipos instalados en la parte alta de la tabla y con aspiraciones europeas muy claras.

Los rojiblancos llegan como terceros, a 10 puntos del líder Barcelona, mientras que el Betis ocupa la quinta posición, también a 10 unidades de su rival de este fin de semana, lo que añade un ingrediente especial a un enfrentamiento que promete intensidad de principio a fin.

Así llega el Atlético de Madrid

El equipo de Diego Simeone parece haber asumido que la pelea por el título se ha complicado, pero su objetivo sigue siendo claro: asegurar un lugar entre los cuatro primeros. Con un balance sólido de 13 victorias, seis empates y tres derrotas, el Atlético mantiene una temporada consistente, respaldada además por su clasificación a los octavos de final de la Champions League.

Entre semana, los colchoneros enviaron un mensaje contundente al golear 5-0 al Real Betis en la Copa del Rey, resultado que los coloca en semifinales, donde se medirán al Barcelona. No obstante, en liga vienen de un empate sin goles ante el Levante, por lo que este partido representa una oportunidad ideal para retomar la senda del triunfo.

Además, el Metropolitano ha sido una fortaleza: el Atlético presume el mejor registro como local del campeonato, con 31 puntos en 11 partidos, un argumento de peso de cara al choque del domingo.

Así llega el Real Betis

Del otro lado, el Real Betis de Manuel Pellegrini atraviesa una campaña muy competitiva. Con 35 puntos en 22 jornadas, los verdiblancos se mantienen en el quinto lugar, todavía con margen para soñar con puestos de Champions, aunque saben que no pueden permitirse demasiados tropiezos.

La goleada sufrida en Copa del Rey ante el Atlético fue un golpe inesperado, pero el equipo reaccionó bien en La Liga al vencer 2-1 al Valencia el fin de semana pasado. Además, el Betis sigue con vida en la Europa League, lo que confirma la solidez de su proyecto esta temporada.

Eso sí, su rendimiento como visitante ha sido irregular: solo dos victorias en 11 partidos fuera de casa, aunque destaca que apenas ha perdido en dos ocasiones, acumulando siete empates, lo que lo convierte en un rival incómodo.

Antecedentes y claves del partido

Atlético ganó 2-0 en la ida de esta temporada.

En Madrid, los rojiblancos vencieron 4-1 al Betis la campaña pasada.

El Metropolitano ha sido determinante para el equipo de Simeone.

El Betis buscará revancha tras la dura derrota copera.

Pronóstico

Todo apunta a un encuentro cerrado y muy disputado, con el Betis intentando competir desde el orden y el Atlético imponiendo su intensidad y fortaleza como local. El empate no sería un resultado descabellado, pero el contexto favorece ligeramente a los rojiblancos.

Pronóstico: Atlético de Madrid 2-1 Real Betis

Un duelo parejo que debería resolverse por detalles, con el Atlético aprovechando su localía para sumar tres puntos clave en la lucha por los puestos de privilegio.

